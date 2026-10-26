Чим укрити гортензії на зиму: найкращі варіанти

Гортензії можуть добре переносити зимові холоди, однак деякі їхні різновиди потребують додаткового захисту від морозів. Особливо небезпечні для рослин різкі перепади температур, холодний вітер і надмірна волога, через яку можуть загнивати квіткові бруньки.

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OBOZ.UA розповідає, що для зимового укриття садових культур важливо використовувати повітропроникні матеріали та враховувати погодні умови. Чим найкраще вкривати гортензії, щоб вони успішно перезимували та потішили пишним цвітінням наступного року – читайте у матеріалі.

Яким гортензіям потрібен захист від морозів

Перш ніж обирати матеріал для укриття, варто з'ясувати, який саме вид гортензії росте у саду.

Волотисті та деревоподібні гортензії відзначаються хорошою морозостійкістю. Дорослі кущі зазвичай не потребують повного укриття, а для захисту кореневої системи достатньо замульчувати ґрунт.

Натомість великолиста гортензія значно чутливіша до низьких температур. У багатьох її сортів квіткові бруньки розташовані на пагонах минулого року. Якщо вони підмерзнуть, рослина може не зацвісти наступного сезону.

Також додаткового утеплення потребують молоді кущі, які ще не встигли добре вкоренитися.

Одним із найзручніших матеріалів для зимового укриття гортензій є біле агроволокно щільністю 50–60 г/м². Воно пропускає повітря, захищає рослину від холодного вітру та допомагає зменшити вплив температурних коливань.

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За потреби агроволокно можна складати у два шари. Для великих кущів бажано попередньо встановити каркас із дуг або дерев'яних опор, щоб полотно не притискало гілки.

Важливо залишити можливість для провітрювання, особливо під час зимових відлиг.

Кора, торф і хвоя: що покласти біля коріння

Мульчування допомагає захистити кореневу систему від промерзання та різких змін температури ґрунту.

Для цього підійдуть:

Соснова кора – добре пропускає повітря та повільно розкладається.

– добре пропускає повітря та повільно розкладається. Торф – допомагає утримувати вологу в ґрунті та захищає коріння від холоду.

– допомагає утримувати вологу в ґрунті та захищає коріння від холоду. Хвойний опад – утворює захисний шар і підходить для рослин, які полюбляють кислий ґрунт.

– утворює захисний шар і підходить для рослин, які полюбляють кислий ґрунт. Сухе листя – може слугувати додатковим утеплювачем, якщо воно здорове та захищене від намокання.

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Оптимальна товщина мульчі становить приблизно 7–10 см. Водночас не слід засипати матеріалом стебла впритул, щоб не створювати умов для загнивання.

Хвойне гілля та сухе листя для додаткового утеплення

Для великолистих гортензій можна облаштувати комбіноване укриття. Молоді гнучкі пагони обережно пригинають до землі, попередньо підклавши під них сухі дошки або хвойне гілля.

Зверху розміщують шар сухого листя чи лапнику, після чого накривають конструкцію агроволокном.

Якщо гілки вже здерев'яніли, пригинати їх силоміць не варто. У такому разі краще зробити каркас навколо куща та заповнити простір відповідним сухим утеплювачем.

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Чому поліетилен може нашкодити гортензіям

Звичайну поліетиленову плівку не рекомендують використовувати для щільного обгортання кущів. Вона практично не пропускає повітря, тому під час потепління всередині накопичується конденсат.

Через підвищену вологість пагони можуть випрівати, а бруньки – загнивати. Особливо небезпечне таке укриття в умовах частих зимових відлиг.

Якщо плівку використовують для захисту конструкції від опадів, вона не повинна герметично закривати рослину.

Коли вкривати гортензії, щоб не зашкодити

Поспішати з утепленням не потрібно. Якщо закрити кущі ще за теплої осінньої погоди, під укриттям утримуватиметься зайва волога.

Підготовку великолистих гортензій можна розпочинати після перших легких заморозків, а остаточно вкривати їх із настанням стійкого похолодання. Найкраще проводити роботи в сухий день.

Навесні утеплення також прибирають поступово, щоб рослини не постраждали від поворотних заморозків.

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