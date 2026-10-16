Чим поливати різдвяник, що було багато квітів: поради для новачків

Друга половина осені – це час, коли ми перестаємо підживлювати кімнатні рослини. Але це не стосується різдвяника (шлюмбергери). У нього наближається сезон цвітіння, а отже рослині потрібна підтримка.

Відео дня

Тож у любителів кімнатного садівництва з’являється нова задача – підібрати правильні засоби та дози. Крім того, рослину корисно поливати спеціальною поживною сумішшю, яка наситить її магнієм і покращить загальний стан. Видання Deccoria розповіло, як приготувати відповідні засоби. А також про поширені помилки, через які квітка може скинути бутони або взагалі не зацвісти.

Добриво для пишного цвітіння різдвяника

Жовтень – це вже крайній термін, аби почати підживлювати шлюмбергеру, щоб вона рясно зацвіла якраз на різдвяні свята. Найбільше поживних речовин, особливо азоту, рослині потрібно в період активного росту – тобто від весни й до кінця серпня. А от коли температура падає, а дні стають коротшими, різдвяник починає випускати бутони. У цей час йому потрібні речовини, що стимулюють цвітіння.

Тому найкращим добривом для весни та літа буде комплекс із пропорцією 20:10:20 (азот, фосфор і калій), бажано у половинній дозі, щоб не нашкодити квітці. А от восени кількість азоту треба звести до мінімуму, а ще краще відмовитись від нього взагалі, а натомість збільшити порцію фосфору – саме він відповідає за здоров’я бутонів.

І тут у пригоди може стати сіль Епсома (англійська сіл), яка містить багато магнію та сірки. Її часто беруть використовують на городі, щоб покращити фотосинтез і загальний стан рослин. Для різдвяника достатньо буде розвести одну чайну ложку солі Епсома у 3,5 літрах м’якої води, а потім полити цим розчином квітку. Це додатково зміцнює її, але не замінює звичайне добриво, тому сіль Епсома не варто сприймати як повноцінну заміну. Не використовуйте її в той тиждень, коли ви вже підсипали або підлили рослину звичайним добривом.

РЕКЛАМА

Головні помилки у догляді за різдвяником

І невчасне підживлення, і надмірна кількість добрив – це проблема, якщо ви хочете отримати від шлюмбергери багато квітів. У цієї рослини дуже ніжне коріння, тому воно погано переносить солоний ґрунт. Крім того, квітці потрібні два періоди спокою: одразу після цвітіння (на межі лютого й березня) та перед ним (з вересня по жовтень). Підгодовувати рослину краще тоді, коли вона вже зав'язала бутони.

Головні історії дня

Також зверніть увагу на умови, в яких стоїть вазон. Температура в кімнаті має величезне значення. Щоб з'явилися бутони, різдвянику потрібне трохи прохолодніше приміщення – десь близько 15 градусів тепла, до того ж бажано з невеликою різницею температур між днем і ніччю. Такі самі умови потрібні рослині й після цвітіння, щоб вона відпочила та підготувалася до наступного сезону.

У періоди спокою поливайте різдвяник менше, тим паче що він в принципі не любить зайвої води та застою вологи. Йому потрібен легкий ґрунт із гарним дренажем. Якщо поливати занадто часто, почне гнити коріння, опадатимуть бутони й навіть цілі гілочки. Для поливу краще брати м'яку, відстояну або профільтровану воду.

РЕКЛАМА

Ще одна часта помилка – неправильне освітлення. Оскільки в природі ці квіти ростуть на інших, більших рослинах, зазвичай до них доходить лише розсіяне світло. Тому вдома краще ставити вазон там, де немає прямого сонця, яке може спалити листя. Пам'ятайте також, що різдвяник – рослина зимова, тобто він реагує на те, що дні стають коротшими. Це для нього сигнал починати цвісти.

Коли різдвяник почне зав'язувати бутони, краще вже нічого не міняти навколо нього. Намагайтеся не пересувати горщик і тримайте стабільну температуру, зробивши ночі трохи прохолоднішими. Будь-які різкі зміни в цей момент призведуть до того, що рослина скине бутони й закінчить цвісти раніше часу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим краще підживити заміокулькас восени.