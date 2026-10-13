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Чим підживити полуницю восени: найдієвіші добрива

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Чим підживити полуницю восени: найдієвіші добрива
Від правильного підживлення восени залежить, скільки сил у полуниці буде в наступному сезоні. Джерело: Pexels

Полуниця належить до тих рослин, які потребують підживлення протягом усього періоду її вегетації. Паузу варто робити лише на період цвітіння та дозрівання ягід.

Особливо важливим для здоров’я полуниці є саме осінній догляд. Чому його не варто пропускати і як правильно удобрювати ягоду восени, розбиралось ТСН.

Саме перед настанням холодів полуниця закладає нові квіткові бруньки та накопичує ресурси, щоби благополучно пережити зимові морози. Від якості та складу внесених восени речовин напряму залежить, порадує вас грядка щедрим урожаєм наступного року чи ні.

Як підібрати правильні добрива

Втім, слово "осінь" тут досить умовне. Для звичайних сортів одноразового плодоношення підготовчі процедури починаються вже за кілька тижнів після збору останніх ягід, тобто орієнтовно в липні. Загалом після завершення плодоношення полуничну грядку підживлюють двічі: перший раз – через пару тижнів після збору врожаю (не пізніше серпня), а другий – наприкінці жовтня.

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Найбільшою популярністю серед городників користуються такі органічні підживлення, як пташиний послід, перепрілий коров'ячий гній або його свіжий розчин. Ці засоби містять чимало азоту, який стимулює активне нарощування зелені. Проте ці добрива доречні не завжди.

На пізніх етапах азот у підживленні недоречний, адже він стимулює ріст молодої зелені і навпаки – виснажує рослину перед зимою. Тому для другого, пізнього етапу догляду за ягодою ідеально підійде звичайний деревний попіл або спеціальні мінеральні суміші з високим умістом калію та фосфору.

Чим підживити полуницю восени: найдієвіші добрива

Полуницю не потрібно підживлювати восени азотом. Джерело: Pexels

Що восени для полуниці використовувати не можна

Полив полуниці настоєм кропиви та коров'яком восени: розповсюджена помилка господарів. У кропив'яному настої та коров'ячій органіці міститься величезна кількість азоту. Цей елемент провокує бурхливий ріст листя та вусів. Тоді як у цей період кущі мають зосередитись на формуванні бруньок.

Як правильно підживлювати полуницю восени

Якщо ви обрали для рослини попіл, його можна просто розсипати навколо основи кущів. Це не лише збагатить ґрунт, а й відлякає всіляких шкідників. Також із цього засобу готують рідкий розчин: приблизно 100-150 грамів попелу розводять у 10 літрах води і виливають по пів літра такої суміші під кожну рослину. Чудовий результат дає комбінований підхід: спочатку сухе внесення попелу, а за тиждень-два – суміш із водою.

Тим, хто віддає перевагу мінеральним комплексам з фосфором і калієм, важливо суворо дотримуватися вказівок на упаковці від виробника. Найкраще застосовувати гранульовані сухі добрива, проте за бажанням їх можна й розчиняти.

Варто пам'ятати, що повноцінно живити полуничні насадження рекомендують починати з другого року після висадки. Такого догляду зазвичай вистачає на кілька років наперед. І головне правило: полуничну плантацію краще взагалі залишити без підживлення, ніж перегодувати надлишком добрив.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які овочі можна посадити у жовтні – вони витримають зиму.

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