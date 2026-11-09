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Чим підживити малину у листопаді: ягід буде набагато більше

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
99
Чим підживити малину у листопаді: ягід буде набагато більше
Щоб малина добре вродила у новому сезоні, про неї потрібно правильно подбати в листопаді. Джерело: Pexels

Малину в саду треба уважно підготувати до зимових холодів. У цей період важливо обробити кущі від грибкових захворювань.

Також важливо правильно полити та замульчувати рослини. Яким має бути правильний догляд за малиною напередодні зими, розповіло видання Deccoria.

Осіння обробка малини від грибкових захворювань

Грибкові хвороби особливо небезпечні для садових рослин, тому, готуючи малину до зимівлі, особливо важливо подбати про захист від інфекцій такого роду, щоб навесні вони не поширились далі. Особливу небезпеку становлять сіра гниль і всихання пагонів.

Натуральні засоби найкраще застосовувати для профілактики, поки листя малини залишається зеленим і має здоровий вигляд. Це свідчить про те, що хвороба, якщо вже й з'явилася, ще не встигла поширитися, тож її можна відносно легко зупинити. Ефективними можуть бути хімічні препарати, але впоратися із завданням допоможуть і більш природні засоби, зокрема біологічні.

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Серед популярних варіантів – Polyversum WP, до складу якого входить гриб Pythium oligandrum. Він живиться патогенними грибами, що спричиняють захворювання рослин. Зазвичай розчин готують так: порошок додають у теплу воду і залишають суміш на годину, щоб активувалися спори. Після цього дозування визначають відповідно до виду рослини, дотримуючись рекомендацій виробника. Приготований розчин Polyversum потрібно використати протягом 10 годин. Обприскувати малину найкраще за температури повітря не нижче ніж +10 °C. Після такої обробки не можна застосовувати хімічні фунгіциди.

Чим підживити малину у листопаді: ягід буде набагато більше

Підживлювати малину восени потрібно обережно. Джерело: Unsplash

Осіннє підживлення малини – чи згодяться гній та деревний попіл

Щоб малина добре плодоносила з року в рік, важливо підтримувати родючість ґрунту, у якому ростуть кущі. У листопаді не варто надто активно підживлювати рослини, адже в цей період вони вже готуються до зими. Водночас можна внести невелику кількість гранульованого коров'ячого гною. Він містить певну кількість азоту, але насамперед має допомогти кущам зміцнитися перед першими морозами. Таке підживлення особливо доречне, якщо раніше ви не використовували інших добрив. А вже у березні малину можна підживити весняним добривом, яке сприятиме кращому плодоношенню.

Деякі садівники радять розсипати під кущами деревний попіл. Це також може бути корисним, адже він містить фосфор і калій – елементи, необхідні для формування ягід. Крім того, у попелі є магній, який бере участь у процесі фотосинтезу, та різні інші мікроелементи.

Однак деревний попіл також містить кальцій, надлишок якого може підвищувати рівень pH ґрунту. А малина найкраще росте в слабокислому середовищі. Тому використовувати попіл потрібно обережно: його надмірна кількість може погіршити ріст рослини.

Полив та мульчування малинових кущів

Перед настанням зими важливо провести ще одну доглядову процедуру – полити малину. Це потрібно як осіннім, так і літнім сортам. До початку зими кущі варто полити 2-3 рази. Бажано, щоб вода проникала в ґрунт не надто глибоко, тоді коренева система зможе легко її поглинати.

Ще один спосіб зберегти вологу в землі та захистити коріння від низьких температур – замульчувати ґрунт навколо кущів. Для цього можна використати соснову кору, яка допомагає підтримувати кисле середовище. На кожен квадратний метр площі знадобиться приблизно 80 літрів такого матеріалу.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як в листопаді захистити яблуні від зимових нападів гризунів.

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