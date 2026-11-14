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Чим підживити хлорофітум восени: домашній засіб із кухонних відходів

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 хв
144
Чим підживити хлорофітум восени: домашній засіб із кухонних відходів
Як вирощувати хлорофітум. Джерело: Pexels

Хлорофітум – гарна альтернатива звичним орхідеям та папоротям. Хоча він має тропічне походження, вирощувати його в польських будинках відносно легко.

Він стійкий до незначних помилок у догляді та процвітає в різних умовах. Однак, варто час від часу удобрювати вашу рослину-павука домашнім добривом з яєчної шкаралупи, щоб підтримати її ріст та стимулювати появу нового листя, пише OBOZ.UA.

Одна з найпоширеніших помилок у вирощуванні хлорофітума – це занадто частий і надмірний полив. Саме тому вона часто страждає від перезволоження, адже хоча рослина віддає перевагу злегка вологому ґрунту, вона не любить застою води, що може призвести до гниття коренів. Краще дати ґрунту трохи підсохнути, ніж постійно тримати його вологим.

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Чим підживити хлорофітум восени: домашній засіб із кухонних відходів

Чим поливати хлорофітум. Джерело: Pexels

Найкраще поливати павутинні рослини лише тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику висохне . Найкраще використовувати воду кімнатної температури. Також важливо пам'ятати про те, щоб видалити зайву рідину з горщика.

Вам не потрібно витрачати гроші на магазинні поживні речовини, щоб зміцнити вашу рослину-павука. Просто використовуйте яєчну шкаралупу, яка зазвичай потрапляє у смітник . Яєчна шкаралупа містить кальцій , який допомагає будувати клітинні стінки рослин і підтримує їх правильний розвиток.

Приготування добрива з яєчної шкаралупи для павутинних рослин – це просте завдання. Просто ретельно вимийте їх, висушіть і подрібніть у порошок, наприклад, у ступці.

Потім просто додайте невелику кількість яєчної шкаралупи до верхнього шару ґрунту в горщику з рослиною-павуком. Однак не перестарайтеся та не використовуйте це добриво занадто часто, оскільки яєчна шкаралупа повільно вивільняє кальцій і може підвищити pH ґрунту.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як поливати сансевієрію, щоби їй не нашкодити.

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