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Чим підживити газон восени: результат вам сподобається

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Чим підживити газон восени: результат вам сподобається
Осіннє підживлення газону попелом допоможе краще підготувати траву до зимівлі. Джерело: Pexels

Попіл від спалювання чистої, нефарбованої та не просоченої захисними засобами деревини – це доступне природне добриво, яке містить важливі макро- й мікроелементи. Замість того щоб викидати охололі залишки після опалення будинку чи розпалювання каміна, їх можна використати для догляду за газоном.

Попіл допоможе чудово доглянути за газонними рослинами восени. Проте важливо врахувати, що такий засіб підходить не для кожної ділянки. Як він впливає на ґрунт і як вносити його, щоб не пошкодити трав’яний покрив? Про це розповіло видання Deccoria.

Як деревний попіл впливає на ґрунт і кислотність газону

Насамперед деревний попіл допомагає знизити кислотність ґрунту. Лужні сполуки кальцію в його складі поступово підвищують рівень pH, подібно до вапнякових добрив. Тому на надто кислому ґрунті попіл може поліпшити умови для росту трави, а також допомогти зменшити кількість моху, який часто розростається саме на таких ділянках.

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Однак це не означає, що попіл варто розсипати на будь-якому газоні. Якщо ґрунт уже має оптимальну слабокислу реакцію з pH у межах 6-6,5 або є лужним, додаткове внесення попелу може зашкодити траві. Через надмірне підвищення pH коріння гірше засвоюватиме поживні речовини, передусім залізо та марганець, навіть якщо вони є в ґрунті.

Крім впливу на кислотність, попіл збагачує землю кальцієм, а також невеликими кількостями калію, фосфору, магнію та мікроелементів. Це може допомогти траві краще переносити морози. Водночас у попелі немає азоту, необхідного для активного росту зелених пагонів навесні та влітку. Тому для газону його слід розглядати як природну мінеральну добавку саме наприкінці сезону, а не як повноцінне добриво.

Не варто перетворювати регулярне розсипання попелу на головний спосіб догляду за газоном біля будинку. Якщо вносити його без урахування потреб ґрунту, замість поліпшення стану трави можна поступово отримати протилежний результат.

Чим підживити газон восени: результат вам сподобається

Чистий деревний попіл містить все необхідне, щоб підготувати газонну траву до зимівлі. Джерело: Unsplash

Як розсипати попіл на газоні, щоб не пошкодити траву

Восени попіл бажано вносити до настання морозів. Головне правило під час використання цього природного засобу – помірність. Французька садівнича асоціація Jardiniers de France рекомендує мінімальну безпечну норму приблизно 50 г на квадратний метр, тобто 0,5 кг на 10 м². Попіл потрібно розподіляти тонким рівномірним шаром, не утворюючи купок і не засипаючи траву товстим шаром порошку. Для цього зручно скористатися великим ситом.

Можна також зважити потрібну кількість попелу для певної площі, розділити її навпіл і розсипати за два проходи в протилежних напрямках. Так буде легше уникнути надмірної концентрації в окремих місцях. Не потрібно перекопувати ґрунт на вже засіяному газоні або щоразу додавати нову порцію попелу після використання каміна. Його надлишок здатен занадто підвищити pH і послабити трав’яний покрив

Після внесення попелу газон варто обережно полити розсіяним струменем води, наприклад зі шланга з насадкою-розпилювачем. Це допоможе змити пил із травинок і сприятиме його потраплянню в ґрунт. Водночас не слід проводити процедуру перед очікуваною сильною зливою: вода може змити попіл із поверхні ділянки. Також не змішуйте його з іншими добривами для газону й не вносьте одразу після вапнування.

Для підживлення використовуйте лише повністю охололий попіл, у якому не залишилося жарин. Найкраще підходить попіл від чистої деревини без фарби та просочень. Перед використанням у саду його потрібно просіяти, щоб на газоні не залишилося великих шматків вугілля.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що можна зробити з опалим листям на ділянці – палити не доведеться.

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