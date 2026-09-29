Кожен, в чийому саду чи на клумбі ростуть гортензії знає, що перед зимою її варто замульчувати. Це допоможе рослині пережити навіть відчутні морози, а на додачу допоможе поліпшити її стан в цілому.

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Звісно, для мульчування можна скористатись готови матеріалом, який продається в магазині. Але отримати чудову мульчу можна і безкоштовно. Як стверджує видання Interia Kobieta, достатньо під час чергової прогулянки в лісі назбирати шишок і викласти їх під кущами.

Які шишки обирати для мульчування

Втім, не варто брати для процедури перші-ліпші шишки. Насамперед зверніть увагу на породу дерева. Найкраще для мульчування підходять соснові, ялицеві, модринові та ялинові. Далі перевірте їх стан. Насамперед зібрані шишки мають бути дозрілими та сухими. На них не повинно бути бруду (за потреби їх варто очистити), а також слідів від шкідників чи грибкових хвороб.

Підготуйте ґрунт

Незалежно від того, використаєте ви мульчу з шишок чи будь-яку іншу, ділянку під кущем слід спершу належним чином підготувати. Передусім обов'язково видаліть усі бур'яни навколо гортензії. Це не просто питання естетики, а й практична необхідність: кущ повинен конкурувати з небажаними сусідами за місце та поживні речовини в ґрунті.

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Крім того, землю під гортензією варто трохи розпушити. Обережне обробляння мотикою чи граблями покращить структуру ґрунту, збагатить його киснем і дозволить поживним речовинам краще проникати вглиб.

Чимало садівників радять перед мульчуванням ще й підгодувати рослину. Осінь – останній в сезоні шанс внести добрива під гортензію, однак це мають бути виключно калійно-фосфорні препарати. Втім, якщо ви не робили підживлення регулярно протягом сезону, зараз застосовувати їх не обов'язково – краще повернутися до внесення поживних речовин вже навесні.

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Користь мульчування

Інколи здається, що мульчування – річ необов'язкова, але у випадку з гортензіями це надзвичайно цінна процедура. Який би вид цієї рослини не ріс у вашому саду, приділити цьому увагу точно варто.

Чому ж слід застосовувати саме мульчу з шишок? Насамперед вона надійно захищає коріння від морозів, а під час спеки зменшує випаровування вологи, завдяки чому поливати кущі доведеться рідше. Крім того, шишки поступово покращують якість ґрунту та збагачують його корисними речовинами. І наостанок: такий шар укриття значно стримує ріст нових бур'янів.

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