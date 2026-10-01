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Чим модниці в СРСР заміняли недосяжні лосини: це було видно одразу

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 378
Чим модниці в СРСР заміняли недосяжні лосини: це було видно одразу
Кислотно яскраві лосини були мрією кожної радянської модниці у вісімдесятих

Коли епоха СРСР уже рухалась до свого завершення, закордонний одяг серед громадян Країни Рад перетворився на справжній культ. Люди шаленіли за джинсами, строкатими спортивним куртками чи фірмовими кросівками і переплачували спекулянтам за них скажені гроші.

І особливий ажіотаж наприкінці 1980-х рр. серед молодих жінок спричинили лосини – обтислі спортивні штани кислотних кольорів на тлі безбарвних радянських речей здавались чимось неймовірним та казковим. Утім, дістати справжні фірмові лосини вдавалося поодиноким щасливицям. Тому їх за старою радянською звичкою навчились підробляти. Як і чим заміняли оригінальний предмет одягу, пригадував OBOZ.UA.

Сучасники тих подій згадують кумедний, але дієвий лайфхак: дівчата купували звичайні цупкі колготки і безжально відрізали від них нижню частину, перетворюючи на імпровізовані лосини. Сліди саморобної "модернізації" часто кидалися в очі через нерівні краї, але це мало кого бентежило. Головне – гардероб поповнювався омріяним елементом стилю.

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Звісно, подібні експерименти виглядали не завжди охайно, та й тканина колготок не була розрахована на подібні маніпуляції, тож швидко йшла стрілками, навіть попри оброблений край. Але результат, як вважалось, вартував зусиль, адже це давало змогу відтворити образ із закордонних журналів, який ще вчора здавався недосяжною мрією.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які модні в СРСР речі зараз знову викликають ажіотаж.

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