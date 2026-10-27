Чи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав пояснення

Станом на жовтень 2026 року в Україні не планують знижувати мінімальний мобілізаційний вік нижче 25 років. Також влада поки не збирається запроваджувати обов’язкову призовну службу для жінок.

Відео дня

Ба більше, жодної подібної законодавчої ініціативи навіть немає на розгляді в парламенті. Про це повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Питання зниження віку до 25 років і мобілізація жінок

Народний обранець не виключає, що в майбутньому буде можливість зниження верхньої вікової планки мобілізації. Але зараз, за словами Веніславського, у Верховній Раді сьогодні не зареєстровано жодного законопроєкту, що передбачає зниження мобілізаційного віку.

Депутат стверджує, що керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України також не розглядає питання призову жінок.

"Жодних ініціатив і жодних ідей навіть щодо цього питання у керівництва Міністерства оборони, у керівництва Збройних сил немає", – наголосив народний депутат.

Він також додав, що навіть якби такі законопроєкти й з’явилися, їх ухвалення парламентом за нинішніх умов практично неможливе.

РЕКЛАМА

Верхня межа призову

Водночас Веніславський припустив, що в перспективі в Україні можуть переглянути максимальний вік для мобілізації, знизивши його з нинішніх 60 років до 55 або навіть 50 років.

Народний депутат пояснив це тим, що військовослужбовці старшого віку через фізичні особливості не завжди здатні ефективніше виконувати бойові завдання на передовій. Однак нардеп наголосив, що наразі жодних рішень із цього приводу не ухвалено, а законодавчі норми залишаються незмінними.

Головні історії дня

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький закликав державу та бізнес спільно розробити новий підхід, який дасть змогу підприємствам зберігати бронювання, водночас забезпечуючи прогнозоване поповнення армії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Міноборони уточнили процедуру ВЛК для військових, які проходять лікування за кордоном.