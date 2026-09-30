В Україні наявність боргів та відкрите виконавче провадження не означають автоматичної заборони на виїзд за кордон. Тимчасове обмеження можуть встановити за рішенням суду, якщо боржник ухиляється від виконання рішення.

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Для тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, діють окремі правила. Детальніше про це розповідає Судово-юридична гезета.

Правила виїзду за кордон для боржників

Один з поширених міфів повязаний з виконавчим провадженням, стосується, зокрема, можливості виїзду за кордон для людей, які мають борги.

Сам факт відкриття виконавчого провадження не означає, що людині автоматично заборонять перетинати державний кордон. Тимчасово обмежити право на виїзд можуть у випадку, якщо боржник ухиляється від виконання рішення.

У такій ситуації виконавець має право звернутися до суду з відповідним поданням згідно з пунктом 19 частини третьої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження". Остаточне рішення про тимчасове обмеження права виїзду ухвалює суд.

Окремі правила для боржників з аліментів

Для тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, передбачений інший механізм обмеження виїзду за кордон. Державний виконавець може самостійно винести відповідну постанову, без звернення до суду.

Таке обмеження застосовують, якщо сума боргу перевищує розмір платежів за чотири місяці. Це передбачено частиною дев’ятою статті 71 Закону України "Про виконавче провадження".

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Якщо йдеться про аліменти на дитину з інвалідністю або дитину з визначеними законом тяжкими захворюваннями, для встановлення обмеження достатньо заборгованості за три місяці.

Обмеження на виїзд залишається чинним до повного погашення боргу.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2026 року правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану залежать насамперед від віку та наявності законних підстав для перетину кордону. Для чоловіків віком від 23 до 60 років можливість виїзду визначається конкретною підставою та підтверджувальними документами.

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Як писав OBOZ.UA, за інформацією речника ДПСУ, під час війни порушники найчастіше намагаються незаконно перетнути державний кордон України на ділянці з Румунією. Другим за кількістю таких випадків залишається напрямок до Молдови.

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