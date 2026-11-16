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Чи треба повідомляти ТЦК про зміну місця проживання: детальне пояснення

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
321
Чи треба повідомляти ТЦК про зміну місця проживання: детальне пояснення
Представник ТЦК та СП працює з військово-обліковими документами громадян. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

В Україні призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання. Це стосується громадян, які переїхали до іншого міста, змінили адресу реєстрації або отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). 

Про це у Facebook повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП. Там пояснили, як правильно повідомити про нову адресу та в яких випадках необхідно стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Як повідомити ТЦК про зміну місця проживання 

У Житомирському обласному ТЦК та СП нагадали про вимоги законодавства щодо своєчасного оновлення військово-облікових даних.

"Відповідно до порядку організації та ведення військового обліку №1487, призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані повідомляти про зміну адреси місця проживання протягом семи днів", – зазначили у ТЦК.

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Повідомити про зміну адреси можна двома способами:

  • Через застосунок "Резерв+" – скориставшись електронним кабінетом для оновлення військово-облікових даних.
  • Особисто у ТЦК та СП – звернувшись до територіального центру, де громадянин перебуває на військовому обліку. Із собою необхідно мати документи, які підтверджують зміну місця проживання.

Якщо людина переїхала до іншої адміністративно-територіальної одиниці, їй необхідно протягом семи днів після прибуття стати на військовий облік у відповідному ТЦК та СП за новою адресою.

Окремі правила діють для внутрішньо переміщених осіб. Під час воєнного стану громадяни зі статусом ВПО повинні стати на військовий облік за місцем своєї реєстрації як переселенці.

Зробити це необхідно протягом семи днів із дати взяття на облік як ВПО.

Чи треба повідомляти ТЦК про зміну місця проживання: детальне пояснення

Допис Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook. Джерело: Скриншот

Хто зобов'язаний повідомляти про зміну адреси

У Житомирському обласному ТЦК та СП наголосили, що вимога щодо своєчасного оновлення відомостей про місце проживання поширюється на три категорії громадян:

  • призовників;
  • військовозобов'язаних;
  • резервістів.

Нагадаємо, в Україні розірвання шлюбу та проживання дитини разом із батьком не є безумовними підставами для звільнення від мобілізації. Самого факту розлучення та виховання дитини недостатньо для отримання відстрочки від призову.

Як писав OBOZ.UA, в Україні для оформлення відстрочки від мобілізації через догляд за батьками необхідно документально підтвердити факт постійного догляду. Для цього військовозобов'язаний має надати акт про здійснення догляду або довідку про отримання державної компенсації.

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