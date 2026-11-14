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Сергій Грабовський
Сергій Грабовський

Філософ

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Новини суспільства / Думки
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Чи підготував уже Медінскій для себе пістолет з одним патроном?

Чи підготував уже Медінскій для себе пістолет з одним патроном?
Володимир Мединський. Джерело: Сайт Кремля

"Там, где был поднят русский флаг, он спускаться не должен", – заявив спецпредставник "кремлівських чекістів" колишній наче-українець Владімір Медінскій, коментуючи підсумки чергового туру тристоронніх переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Що ж, професійний російський історик і політолог укотре продемонстрував певне знайомство з історією Російської імперії, процитувавши імператора Ніколая І. До цього цілком у дусі традицій імперської політики він додав: "Россия будет удовлетворена переговорами только после победы и подписания мира на своих условиях".

Останню тезу поки що, як то кажуть, винесімо за дужки. Сфокусуємося на прикладеній до сьогодення цитаті. Згадаймо: під час повномасштабної війни де тільки російський прапор не з’являвся! Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Миколаївщина… Навіть у Києві та Харкові він часом вигулькував, коли туди проривалися рашистські ДРГ. Ба більше: така ДРГ атакувала блокпост у Вінниці! То що, все це тепер – Росія? Ба більше: а хто сказав, наче максима Медінского стосується лише України? На теренах Грузії, і чималих, у 2008 році він теж красувався. У Таджикистані стояли російські бази, а Вірменії – ще стоять… А як щодо Придністров’я? І колишньої Югославії, де російські "миротворці" під російським прапором теж світилися, граючи роль фактичних союзників сербських терористів?

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Утім, найшвидше, йдеться не лише про держави, де росіяни "тримали прапор" після розпаду СССР. Із 2021 року РФ на найвищих рівнях – в тому числі й на останніх переговорах – вимагає різкого скорочення сил і ресурсів НАТО у Центрально-Східній Європі, тобто на теренах колишніх совєтських сателітів і колоній (як-от країни Балтії). Притомні західні аналітики (а таких чимало) вважають: ідеться про перший етап намагань відродити політичний контроль Москви над цими державами плюс фактично роззброїти нових членів Альянсу – Швецію та Фінляндію.

Про Закавказзя, Казахстан і Центральну (колишню Середню) Азію й говорити не доводиться – там ідуть відповідні процеси, от тільки Китай і Туреччина заважають. Цікаво, що про "повернення" Синьцзяну, Маньчжурії, Порт-Артуру чи Північної Кореї жоден Медінскій не наважиться говорити, навіть подумки, бо боїться "дядечка Сі" більше, ніж безпосереднього шефа…

А де ще в Європі стирчали російські прапори? Фінляндія, країни Балтії, Польща (кількаразово), Берлін і Париж, Болгарія, Едірне (Туреччина), Валахія та Молдова (румунська), ціла купа питомо грецьких островів у Середземномор’ї… І це лише власне російські прапори, а не совєтські. На Закавказзі – на горі Арарат і територіях, що належать нині Туреччині, на південному, наразі іранському, березі Каспію. А якщо брати до уваги й совєтські – то це вся північна половина Ірану й Афганістан. Ось так.

І нарешті. На подарованому півтора роки тому Путіним Трампу через Віткоффа портреті американського президента прапор США має лише 47 зірок. Ясна річ, Трампу портрет сподобався, бо він уявив, наче це його честь – як 47-го президента США – змінено державний символ "великої Америки". Та справа, схоже, куди простіша. Самозакоханий персонаж із Білого дому одержав своєрідну "чорну мітку" – мовляв, Америка невдовзі втратить три штати, а саме Аляску, Гавайї та Каліфорнію, де в ХІХ столітті були колонії Російської імперії та стирчали російські прапори. Перспектива цілком реальна, якщо Трамп продовжуватиме свою політику, здатну призвести до загострення всіх внутрішніх конфліктів, а то й громадянської війни…

Принаймні, у Москві бачать Штати куди нікчемнішими за Китай, і це відчувається за багатьма ознаками. І КНР бачить цю нікчемність, відкрито зосереджуючи значні воєнні сили для "мирного возз’єднання" з Тайванем.

А загалом наче-історик Медінскій мав би пам’ятати, куди завела Ніколая І "прапорна політика". До катастрофи у Кримській війні, до втрат певних територій і до самогубства. І куди призвела його однодумців Гітлера і Геббельса настанова на "війну до переможного кінця". Теж до самогубства. Чи. можливо, Медінскій уже підготував для себе пістолет з одним патроном?

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