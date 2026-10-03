Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа

Іноземні партнери не повідомляли Україну про плани переносити посольства з Києва. Наразі немає жодних офіційної інформації про підготовку такого переміщення.

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Про це у коментарі журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Дані про можливий переїзд дипмісій раніше з’явилася в окремих медіа.

Коментар Тихого

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", – пояснив він.

Так речник відреагував на публікацію британської газети The Guardian, яка повідомила про можливе переміщення дипломатичних представництв.

Про що писали медіа

Щонайменше двоє високопоставлених дипломатів у приватних розмовах повідомили про підготовку планів на випадок надзвичайної ситуації. Йдеться про можливе тимчасове переміщення посольств до Львова або східних районів Польщі, якщо Росія почне навмисно атакувати іноземні дипломатичні представництва.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", – заявив газеті дипломат.

Проте один з високопоставлених західних дипломатів у Києві розповів на умовах анонімності, що іноземні представництва публічно демонструють готовність залишатися в столиці. Дипломати розуміють, що їхній від'їзд міг би стати пропагандистським успіхом для Росії та створити враження, що міжнародні партнери залишають Україну.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на Київ, щоб змусити українців виїжджати зі столиці. Наразі окупанти атакують місто чималою кількістю дронів впродовж дня та ночі. Глава держави вважає такі удари частиною тактики Володимира Путіна, спрямованої на максимальне загострення війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою", адже санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.