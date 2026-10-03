Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати ОлешкиВерховна Рада України. Ілюстраційне фотоУкраїна на тлі бюджетної діри може залишитись без грошей ЄС: нардепи вирішили послабити контроль колишніх чиновниківТарифи на електроенергію в УкраїніЧастині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтняУ кого зросли зарплатиУкраїнцям встановлять нову мінімалку: який буде розмір і чому цього замалоШредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФШредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФOSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. ФотоOSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото"Куди твій коньяк заберуть?" Лукашенко наїхав на Пашиняна, який відвернувся від РФ і Білорусі"Куди твій коньяк заберуть?" Лукашенко наїхав на Пашиняна, який відвернувся від РФ і БілорусіРосія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомоРосія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомоВолодимир ПутінISW: заяви Путіна щодо ситуації на фронті вже нагадують галюцинаціїЗажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" КашпіровськийЗажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" Кашпіровський

Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 2,6 т.
Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа
Речник МЗС Георгій Тихий. Джерело: Facebook/Георгій Тихий

Іноземні партнери не повідомляли Україну про плани переносити посольства з Києва. Наразі немає жодних офіційної інформації про підготовку такого переміщення.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Дані про можливий переїзд дипмісій раніше з’явилася в окремих медіа.

Коментар Тихого

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", – пояснив він.

Так речник відреагував на публікацію британської газети The Guardian, яка повідомила про можливе переміщення дипломатичних представництв.

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 8,3 т.
Риби, вам слід менше перейматися, а Раки нарешті зможуть відпочити: гороскоп на 3 жовтня
icon 8,3 т.
Риби, вам слід менше перейматися, а Раки нарешті зможуть відпочити: гороскоп на 3 жовтня
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 7,0 т.
Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото
icon 7,0 т.
Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 2,2 т.
"Була втіленням натхнення і спротиву": на фронті загинула медикиня Іванна "Гайка" Куценко
icon 2,2 т.
"Була втіленням натхнення і спротиву": на фронті загинула медикиня Іванна "Гайка" Куценко

Про що писали медіа

Щонайменше двоє високопоставлених дипломатів у приватних розмовах повідомили про підготовку планів на випадок надзвичайної ситуації. Йдеться про можливе тимчасове переміщення посольств до Львова або східних районів Польщі, якщо Росія почне навмисно атакувати іноземні дипломатичні представництва.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", – заявив газеті дипломат.

Проте один з високопоставлених західних дипломатів у Києві розповів на умовах анонімності, що іноземні представництва публічно демонструють готовність залишатися в столиці. Дипломати розуміють, що їхній від'їзд міг би стати пропагандистським успіхом для Росії та створити враження, що міжнародні партнери залишають Україну.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на Київ, щоб змусити українців виїжджати зі столиці. Наразі окупанти атакують місто чималою кількістю дронів впродовж дня та ночі. Глава держави вважає такі удари частиною тактики Володимира Путіна, спрямованої на максимальне загострення війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою", адже санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиОбстріли КиєваРосіяУкраїнаМіністерство закордонних справ УкраїниГеоргій ТихийГеоргій Тихий
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись