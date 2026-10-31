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Чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон у відпустку: пояснення

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
891
Ілюстрація - прикордонник перевіряє авто
Ілюстраційне фото. Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Військовозобов'язані чоловіки з відстрочкою чи бронюванням від мобілізації можуть виїздити за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак тут ризик відмови прикордонників у виїзді зростає.

Аби цього не сталося, необхідно ретельно підтвердити мету подорожі. Нюанси пояснив юрист Максим Колошкін.

Чи можуть заброньовані чоловіки виїздити за кордон на відпочинок

Відмова прикордонників у перетині кордону для заброньованого громдянина, що їде на відпочинок,  малоймовірна, якщо на кордоні він надасть  наказ про відпустку із зазначенням країни призначення, термінів перебування та мети, а також путівки в санаторій, супутні медичні довідки чи запрошення від родичів. Цей шлях юрист назвав легальним, але застеріг: у ДПСУ таку мету можуть розцінити як недостатньо вагому.

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Однак намагатися поїхати відпочивати під виглядом відрядження точно не слід. За словами Колошкіна, фіктивні робочі документи можуть призвести до серйозних проблем, якщо на контролі виявлять розбіжність між паперами та реальними намірами. У підсумку громадянин ризикує отримати жорсткі обмеження на перетин кордону в майбутньому.

Окремо варто згадати частину державних службовців (статті 2–14 Правил), для яких закордонна відпустка взагалі заборонена, тож єдиним шансом виїхати для них залишається відрядження.

Які підстави на виїзд за кордон спрацьовують найчастіше

Держава  лояльно ставиться до поїздок, які мають очевидну економічну чи інформаційну цінність. Тож наявність аргументованої користі для країни суттєво підвищує шанси на успішний перетин кордону.

До таких цілей закордонних поїздок належать:

  • міжнародні форуми та конференції, якщо працівник шукає інвесторів, партнерів або офіційно представляє позицію України.
  • навчання та стажування, освоєння нових технологій для критичної інфраструктури чи обладнання, що залучене в оборонному виробництві.
  • лікування або реабілітація, отримання медичної допомоги чи операцій, які недоступні в Україні задля швидкого повернення цінного фахівця до роботи.
  • блогери, митці, медійники та інші публічні особи, які виступають за кордоном і підтримують Україну на міжнародній арені. Для цієї категорії Кабінет Міністрів розробив окрему процедуру зі строком виїзду до 60 днів та специфічним набором документів.

Що потрібно надати прикордонникам, аби отримати дозвіл на перетин кордону

Незалежно від того, їде людина на лікування чи на конференцію, є суворі вимоги до документів. Вони мають засвідчувати, яку користь  принесе тимчасове перебування конкретного фахівця за кордоном.

Успішне проходження контролю базується на аявності ініціюючого документа. Це може бути запрошення від клініки чи організаторів форуму, редакційне завдання, наказ або лист-сприяння від профільного органу.

Також варто підготувати аргументовану мету поїздки. Зв'язок поїздки з державними інтересами або безпосередньою роботою має бути очевидним і чітко сформульованим.

Оскільки прикордонники перевіряють структурований маршрут – військовозобов'язаний має надати  точні дати поїздки та офіційні підтвердження бронювання житла.

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто з чоловіків може виїхати з України за кордон з 1 листопада.

Окрім того, у жовтні стало відомо про запуск нових поїздів з України за кордон.

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