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Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
549
Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення
Робота групи оповіщення. Ілюстративне фото. Джерело: Суспільне Черкаси

В Україні представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть вручати повістки цілодобово, зокрема і в нічний час. Проте це не дає їм права самовільно заходити до приватного будинку чи квартири без згоди мешканців.

Подробиці розповів військовий юрист Данило Гончаренко у коментарі Телеграф. Він пояснив, за яких умов такі дії законні та коли проникнення до житла можливе без дозволу власника.

ТЦК мають право оповіщати цілодобово, але є обмеження

Юрист пояснив, що чинні правила дозволяють представникам ТЦК вручати повістки військовозобов’язаним і резервістам у будь-який час доби. Це передбачено пунктом 35 Порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

Оповіщення може відбуватися за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях, будівлях, а також на блокпостах. Однак дозвіл вручати повістки цілодобово не надає працівникам ТЦК права без згоди мешканців проникати до їхніх осель.

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"Тому сам факт вручення повістки після 22:00 або вночі не свідчить про порушення закону. Але цілодобове оповіщення не дає ТЦК додаткових повноважень на примусове проникнення до житла", – підкреслив він.

Гончаренко наголосив, що представники ТЦК не мають права самовільно заходити до приватного будинку чи квартири без згоди мешканців. Недоторканність житла гарантує стаття 30 Конституції України.

Коли можливе примусове проникнення до житла

Юрист додав, що стаття 38 Закону України "Про Національну поліцію" передбачає кілька винятків, за яких правоохоронці можуть потрапити до житла без попереднього дозволу суду.

Це допускається, якщо;

– необхідно врятувати життя людей під час надзвичайної ситуації;

– затримати підозрюваного, якого безпосередньо переслідують у зв’язку з імовірним злочином;

– негайно припинити правопорушення, що становить загрозу для життя людей усередині приміщення.

"Сам по собі воєнний стан, наявність повістки чи участь поліцейського у групі оповіщення не дають автоматичного права зламувати двері", – підсумував він.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку під час особливого періоду передбачено стягнення від 17 до 25,5 тис. грн. Однак за певних обставин громадянин може сплатити лише половину мінімальної суми штрафу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні почав працювати новий механізм добровільного призову під час мобілізації. Тепер охочі пройти службу зможуть оформлятися безпосередньо через обрану військову частину, а командири отримали право самостійно направляти кандидатів на військово-лікарську комісію.

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