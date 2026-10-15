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Чи можуть позбавити водійських прав за неявку в ТЦК: детальне пояснення

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
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Чи можуть позбавити водійських прав за неявку в ТЦК: детальне пояснення
ТЦК має звернутися до суду з позовною заявою. Джерело: "Київ Вечірній"

Військовозобов’язаних і резервістів, які не виконують вимоги територіальних центрів комплектування, за певних умов можуть тимчасово обмежити в праві керувати транспортними засобами. Для цього ТЦК має звернутися до суду та довести, що громадянин не виконав законну вимогу.

Водночас закон передбачає випадки, коли суд не може застосувати таке обмеження. Про процедуру, строки розгляду справи та можливість оскарження йдеться в законі України про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Як ТЦК може домогтися обмеження водійських прав

Якщо військовозобов’язаний або резервіст ігнорує офіційну вимогу ТЦК у встановлений строк, представники центру можуть підготувати позов до суду. Звернутися до суду першої інстанції вони мають протягом 30 днів із відповідного моменту, визначеного законом.

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Позов подають виключно в письмовій формі за загальними правилами підсудності. У ньому мають бути зазначені реквізити суду, контактні дані ТЦК, зокрема інформація про електронний кабінет, а також відомості про відповідача: прізвище, місце проживання, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, засоби зв’язку й інформація про наявність електронного кабінету.

Документ також повинен містити суть позовних вимог, докази, перелік додатків, підпис уповноваженої особи та підтвердження того, що аналогічний позов до цього громадянина раніше не подавався.

Відповідачу мають передати копії всіх матеріалів справи.

Скільки часу суд розглядає справу

Якщо ТЦК припуститься помилок під час оформлення позову, суд надасть до 10 днів для їх усунення. Якщо вказівки не виконати, документи повернуть, однак після виправлення недоліків ТЦК зможе подати їх повторно.

Питання про відкриття адміністративного провадження суд вирішує протягом п’яти днів. Розгляд справи має тривати не більше ніж 30 днів від дня відкриття провадження. Зазвичай справи розглядають у письмовому провадженні.

Якщо суддя або одна зі сторін ініціює проведення повноцінного судового засідання, неявка належним чином повідомлених учасників не зупинить розгляд.

Що ТЦК має довести в суді

Щоб домогтися тимчасового обмеження права керувати автомобілем, територіальний центр комплектування має довести, що громадянин порушив обов’язки, передбачені статтею 22 профільного закону, і вчинив адміністративне правопорушення за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, ТЦК має надати докази того, що органи поліції не змогли затримати та доставити людину до центру комплектування, що військовозобов’язаному фактично вручили відповідну вимогу та що він її не виконав.

Якщо ТЦК не зможе підтвердити всі необхідні обставини, суд відхилить позов.

Кого не можуть позбавити права керувати автомобілем

Закон передбачає два винятки, за яких суд не має права застосовувати тимчасове обмеження навіть тоді, коли порушення з боку відповідача доведені.

Перший стосується громадян, для яких транспортний засіб є основним законним джерелом засобів до існування.

Другий виняток поширюється на людей, які користуються автомобілем у зв’язку з власною інвалідністю. Також обмеження не застосовують, якщо військовозобов’язаний утримує дитину з інвалідністю або людину з інвалідністю I чи II групи.

Чи можна оскаржити рішення суду

Якщо суд задовольнить позов ТЦК, рішення про тимчасове обмеження права керувати транспортними засобами підлягає негайному виконанню.

На подання апеляційної скарги відводиться 15 днів від дня проголошення рішення. Якщо учасник справи не був присутній під час його ухвалення, цей строк відраховують від дня отримання копії судового рішення.

Водночас подання апеляції саме по собі не зупиняє дії обмеження. Апеляційний суд розглядає справу протягом 15 днів, після чого залишається можливість касаційного оскарження.

Коли обмеження водійських прав припинять

Тимчасова заборона діятиме до виконання громадянином вимоги ТЦК або до її відкликання самим територіальним центром комплектування.

Якщо військовозобов’язаний виконає покладені на нього обов’язки, суд закриє провадження у справі.

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон, який передбачає збереження грошового забезпечення військових протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном. Документ скасовує попереднє обмеження у 12 місяців, водночас проходження медичних оглядів залишається обов'язковим.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні українські військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення за вересень до 20 числа. Водночас додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн зберігається під час лікування, а для військових, які зазнали поранень під час захисту України, за визначених умов передбачена виплата 100 тис. грн.

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