В Україні граничний мобілізаційний вік сягає 60 років, тому навіть у 50 – 59 років громадянина без законних підстав з обліку не знімуть. Чоловіки, які б давно мали бути зняті з військового обліку, навіть через суд не можуть домогтися звільнення від мобілізації.

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Про це повідомив адвокат Роман Сімутін. Виняток – це якщо військовозобов'язаний досягнув 45 років ще до набрання чинності змінами до закону 13 серпня 2014 року, тоді він має шанс на зняття з обліку.

Що відомо

Нині Кабінет міністрів не готовий ініціювати зменшення граничного мобілізаційного віку й обіцяє розглянути це питання лише в разі опрацювання проєктів від Міноборони.

Щоб не служити у 50+ років, людина повинна мати законну відстрочку або бронювання.

Адвокат наголосив, що беззаперечного виключення з обліку через суд у більшості випадків домогтися неможливо, особливо якщо людина не має відповідної позначки у військовому квитку.

Як приклад він навів справу Дніпропетровського окружного адміністративного суду. У тій ситуації чоловік стверджував, що мав право на виключення з обліку ще у 2012 році, коли йому виповнилось 45 років. Проте суд не погодився – оскільки йому зараз 59 років, то він ще підлягає мобілізації.

"Сьогодні ТЦК байдуже: вам 50 або навіть 59 років, значить вони вас можуть законно мобілізувати. Формально можна мобілізувати чоловіка навіть за день до його 60-річчя. Папір же ж все стерпить. А ТЦК отримує ту необхідну свою галочку і плюс один мобілізований. Система зараз так працює, аби виконати лише план", – розповів адвокат.

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Роман Сімутін пояснив, що єдиний спосіб довести право на зняття з обліку – це якщо військовозобов'язаний досягнув 45 років ще до набрання чинності змінами до закону 13 серпня 2014 року. До того ж шанси на перемогу високі, якщо людина має відповідні записи у військово-обліковому документі.

Проте навіть якщо чоловіка мобілізували у 50+ років, то є шанси, що все ж таки направлять служити з огляду фактично на стан здоров'я чоловіка, досвід і спеціалізацію. Тому таку людину можуть направити до тилових підрозділів у логістичні, ремонтні та технічні служби.

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