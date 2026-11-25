Військовозобов'язані українці можуть знятися з розшуку територіального центру комплектування без особистого візиту до ТЦК. Для цього передбачено кілька способів: скористатися застосунком "Резерв+", надіслати письмове звернення, або ж залучити адвоката.

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Як пояснює юрист Едгар Сімонян у матеріалі юридичної компанії "Правова допомога", вибір способу залежить від підстав, з яких людину оголосили в розшук. Адже в одних випадках питання можна вирішити сплатою штрафу, а в інших – доведеться домагатися виправлення відомостей у реєстрі "Оберіг".

Як знятися з розшуку ТЦК через "Резерв+"

Один зі способів знятися з розшуку ТЦК – сплатити штраф через розділ "Штрафи онлайн" у застосунку "Резерв+". Однак скористатися цією можливістю можна лише в разі чотирьох видів порушень (станом на 10 листопада 2026 року):

неявки за повісткою;

непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

неприбуття для взяття на військовий облік, зокрема після зміни місця проживання, для внутрішньо переміщених осіб або після звільнення з місць позбавлення волі;

ненадання майна під час мобілізації.

Неуточнення військово-облікових даних до цього переліку не входить. Крім того, через застосунок не можна сплатити будь-який довільний штраф або припинити кримінальний розшук.

Для цього потрібно подати заяву про визнання порушення та погодитися на розгляд справи без особистої присутності. Тобто людина офіційно визнає вчинене порушення і погоджується, що справу розглянуть без неї.

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Після отримання заяви ТЦК має три дні, щоб винести постанову. Мінімальний штраф в особливий період становить 17 000 грн, однак у разі добровільного визнання порушення можна сплатити половину суми – 8 500 грн.

Оскаржити постанову можна протягом 10 днів. Ще 10 календарних днів відведено для сплати штрафу зі знижкою. Якщо не скористатися цією можливістю, після закінчення 30 днів від набрання постановою законної сили справу можуть передати до виконавчої служби. У такому разі штраф подвоюється – до 34 000 грн, а додатково доведеться сплатити витрати на виконавче провадження.

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Водночас строки в застосунку та Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не збігаються: "Резерв+" попереджає про передачу справи виконавцям через 20 днів, тоді як закон передбачає 30 днів.

З огляду на цю розбіжність юрист радить сплатити 8 500 грн упродовж перших 20 днів від дати винесення постанови. Якщо ж справу передали до виконавчої служби раніше, ніж дозволяє закон, варто звернутися по юридичну допомогу.

Після сплати штрафу платіж зазвичай підтверджується протягом 24 годин. Водночас червона позначка про розшук зникне лише після того, як ТЦК оновить відповідні відомості в реєстрі "Оберіг". Міноборони не встановило чіткого строку для такого оновлення. Якщо позначка не зникає, потрібно звернутися до територіального центру та надати квитанцію про оплату.

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Важливо пам’ятати, що сплата штрафу не скасовує інших можливих порушень і не звільняє від обов’язків військового обліку. Зокрема, якщо військово-облікові дані досі не оновлено, це необхідно зробити. А отримання нової повістки означає, що людина знову має з’явитися за викликом.

Як прибрати помилковий запис без сплати штрафу

Якщо людину внесли до розшуку помилково, вона може домогтися виправлення відомостей у реєстрі "Оберіг" без сплати штрафу. Для цього потрібно звернутися безпосередньо до ТЦК, який вніс відповідний запис.

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Заяву можна надіслати поштою з підтвердженням вручення або електронною поштою. До звернення слід додати копії документів, які підтверджують помилку. Оригінали документів варто залишити собі.

У заяві потрібно вказати особисті дані, назву територіального центру, описати неточність і навести докази. Також важливо чітко сформулювати вимогу: виправити відомості в реєстрі та, якщо підстав для розшуку немає, відкликати звернення до поліції.

Водночас правоохоронці не мають повноважень самостійно змінювати записи в "Оберезі" – це може зробити лише ТЦК. Поліція може повідомити про власні дії, зокрема про отримання звернення від територіального центру.

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Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", відповідь мають надати протягом 15 днів, якщо додаткової перевірки не потрібно. В інших випадках строк розгляду становить до одного місяця. За необхідності його можуть продовжити до 45 днів, але про це мають повідомити заявника.

Чи можна залучити адвоката

Вирішити питання з розшуком без особистого візиту до ТЦК можна також за допомогою адвоката. Він може з'ясувати, на якій підставі людину внесли до розшуку, отримати необхідні документи та підготувати звернення до територіального центру або позов до суду.

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На адвокатський запит мають надати відповідь протягом п'яти робочих днів. Якщо для підготовки інформації потрібно опрацювати значний обсяг документів, цей строк можуть продовжити до 20 робочих днів. У такому разі продовження мають обґрунтувати.

До запиту додають засвідчені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордера або доручення системи безоплатної правничої допомоги. Окрема нотаріальна довіреність для цього не потрібна.

Водночас повноваження адвоката мають межі: він не може замість клієнта пройти ВЛК або виконати його військово-облікові обов'язки. Тож ці вимоги людина має виконувати самостійно.

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Коли розшук можна оскаржити в суді

Якщо штраф наклали безпідставно або людину помилково внесли до реєстру "Оберіг", вона може захистити свої права в суді. Водночас слід розрізняти два види оскарження: постанови про адміністративне стягнення та самого запису в реєстрі або бездіяльності ТЦК, який відмовляється його виправити.

У першому випадку постанову можна оскаржити в місцевому загальному суді протягом 10 днів із дня її винесення. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, разом із позовом можна подати клопотання про його поновлення та надати докази.

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Якщо ж людина оскаржує внесення відомостей до реєстру або відмову ТЦК виправити помилку, зазвичай потрібно звертатися до окружного адміністративного суду. На це відводиться шість місяців від дня, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав.

У 2026 році судовий збір за оскарження постанови про адміністративний штраф становить 665,60 грн, а за подання окремої позовної вимоги немайнового характеру – 1 331,20 грн.

На час розгляду справи можна також подати клопотання про забезпечення позову, наприклад, попросити суд зупинити дію оскаржуваного рішення. Однак суд не зобов'язаний автоматично задовольняти таке клопотання – для цього мають бути передбачені законом підстави.

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Важливо враховувати, що скасування штрафу саме по собі не означає автоматичного зняття з розшуку. Якщо суд скасує лише постанову про адміністративне стягнення, для виправлення відомостей у реєстрі "Оберіг" може знадобитися окреме звернення до ТЦК.

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