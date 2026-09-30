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Чи можна збирати червиві гриби: правила для новачків

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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Чи можна збирати червиві гриби: правила для новачків
Все залежить від ступеню ураження грибів червами
Джерело: Pexels

Грибний сезон набирає обертів і до "тихого полювання" долучається чимало новачків. Одне з питань, яке хвилює початківців найбільше, – це збір червивих грибів.

Чи придатні для їжі гриби зі слідами життєдіяльності комах? Наскільки це безпечно? Інформація на цю тему багатьох може здивувати. Детальніше у питанні розбиралось видання Interia Kobieta.

Яких правил слід дотримуватися під час збору грибів у лісі

Ключові правила збирання грибів мають бути зрозумілі кожному грибникові ще до виходу в ліс. Брати слід тільки й виключно їстівні, добре відомі екземпляри, щодо яких немає найменших сумнівів. Існує чимало безпечних для споживання видів, які дуже схожі на отруйні, тому, якщо ви не розумієте, що перед вами за гриб, лишіть його в спокої.

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Гриби рекомендують збирати в плетені кошики, а не в поліетиленові пакети. Через тару, яка не дихає, вони можуть запрівати й швидше псуватися. Крім того, під час прогулянок лісом не можна шуміти, лякати лісову звірину, а також суворо заборонено залишати сміття.

Не варто також нищити й топтати ті гриби, які ви не берете. Вони є їжею для диких тварин і важливою частиною екосистеми. Просто обійдіть такий капелюшок стороною.

А що ж робити, якщо під час збирання вам трапився їстівний гриб зі слідами личинок чи комах? Чи можна зрізати пошкоджену частину, а решту покласти до кошика?

Чи можна збирати червиві гриби: правила для новачків

Якщо ураження незначне, гриб вважається безпечним

Джерело: Unsplash

Цієї помилки припускаються навіть досвідчені грибники

Безпечність споживання їстівних грибів, на яких видно сліди комах, личинок чи слимаків, залежить від ступеня ураження. Це не означає, що гриб стає отруйним – це радше питання естетики. Їстівні екземпляри, лише злегка пошкоджені хробаками, можна очистити, вирізавши зіпсовані частини, після чого термічно обробити й споживати.

Однак фахівці санітарно-епідеміологічних служб наголошують: сильно червиві гриби збирати, а тим паче їсти, не варто. У ходах, прогризених комахами, накопичуються їхні відходи та бактерії, що спричиняють гниття тканин, а це може призвести до сильних розладів травлення й харчових отруєнь. Експерти радять безжально викидати гриби, які через черв'яків стали геть м'якими, губчастими чи буквально розпадаються в руках.

Чи впливає погода на червивість грибів

Погодні умови мають вирішальне значення для того, у якому стані ми знаходимо гриби в лісі. Улітку та на початку осені через високі температури комахи надзвичайно активні, а цикл розвитку личинок скорочується до мінімуму. У цей період значна частина їстівних грибів може виявитися червивою – навіть зовсім молоденькі екземпляри.

Коли ж настає прохолода й перші заморозки, активність дорослих комах різко падає, тому гриби, зібрані пізно восени, зазвичай абсолютно здорові та чисті. Рівень червивості залежить і від конкретного виду: личинки комах надають перевагу грибам із м'яким, м'ясистим та ароматним м'якушем – наприклад, білим грибам, підберезникам чи маслюкам. Натомість стійкішими до ураження є лисички, рижики та гливи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як розпізнати в лісі їстівні гриби.

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