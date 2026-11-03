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Чи можна скасувати штраф від ТЦК і що показує судова практика: детальне пояснення

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
510
Чи можна скасувати штраф від ТЦК і що показує судова практика: детальне пояснення
Ілюстративне зображення.

В Україні військовозобов’язані можуть оскаржити постанови територіальних центрів комплектування про адміністративні штрафи, якщо під час вручення повістки або розгляду справи були допущені порушення. Водночас сам факт відправлення документа поштою не доводить, що людина була належним чином повідомлена про виклик.

Про це йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети". Однією з підстав для оскарження є направлення повістки за неправильною адресою.

Зокрема, якщо військовозобов’язаний вчасно оновив облікові дані та повідомив актуальне місце проживання, ТЦК має враховувати цю інформацію під час надсилання документів.

Такий випадок розглянув П’ятий апеляційний адміністративний суд у справі № 766/11383/25. 21 квітня 2026 року він скасував штраф у розмірі 17 тис. гривень, оскільки повістку направили не за тією адресою, яку чоловік зазначив під час оновлення даних. Крім того, суд з’ясував, що поштове відправлення із вказаним ТЦК трек-номером не було зареєстроване в системі "Укрпошти". 

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Ще одне порушення стосується отримання повістки родичами. Відповідно до пункту 41 Порядку № 560, підтвердженням особистого вручення є підпис самого військовозобов’язаного, відеозапис вручення або ознайомлення зі змістом документа.

Також пункт 82 Правил надання послуг поштового зв’язку передбачає особисте вручення рекомендованих листів із позначкою "Повістка ТЦК" адресату. Тому підпис дружини, матері чи іншого члена сім’ї сам по собі не підтверджує належного оповіщення військовозобов’язаного.

Важливе значення має і дотримання поштою процедури повідомлення про надходження листа. Якщо адресата немає вдома, працівник пошти повинен повідомити його телефоном та/або залишити відповідне повідомлення у поштовій скриньці. Якщо протягом трьох робочих днів людина не забрала відправлення, лист повертають відправнику з відповідною відміткою.

На це звернув увагу Тернопільський міськрайонний суд у справі № 607/15221/26 від 27 липня 2026 року. Чоловіка оштрафували на 17 тис. гривень за неявку за повісткою, яка повернулася до ТЦК із позначкою "одержувач відсутній за вказаною адресою".

Позивач стверджував, що пошта не повідомляла його про надходження листа. Суд також врахував, що чоловік вчасно оновив військово-облікові дані, мав оформлену відстрочку та самостійно прибув до ТЦК після того, як побачив інформацію про порушення в застосунку "Резерв+". У підсумку постанову про штраф скасували, а провадження закрили.

ТЦК повинен мати докази не лише формування повістки, а й фактичного відправлення документа та результатів його доставки. Копія повістки або запис у відповідній інформаційній системі самі по собі не підтверджують, що військовозобов’язаного належним чином повідомили.

Це питання розглядав Білоцерківський міськрайонний суд у справі № 357/3128/26. 18 серпня 2026 року він скасував штраф у розмірі 25 500 гривень, накладений на чоловіка за неявку за повісткою для уточнення персональних даних.

ТЦК стверджував, що надіслав документ рекомендованим листом. Однак у матеріалах справи не було підтверджень особистого вручення або повідомлення адресата телефоном чи через поштову скриньку. Суд дійшов висновку, що належне оповіщення не було доведене, а тому чоловіка не можна притягнути до відповідальності за неявку.

Окремо суд встановив порушення права чоловіка на участь у розгляді адміністративної справи. Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, людина має право ознайомлюватися з матеріалами, надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання та користуватися правовою допомогою.

Розгляд справи за відсутності військовозобов’язаного можливий лише за умови, що є підтвердження його своєчасного повідомлення про дату, час і місце засідання. Якщо таких доказів немає, це може стати окремою підставою для скасування постанови ТЦК.

Перед зверненням до суду варто перевірити матеріали адміністративної справи та з’ясувати, чи правильно вказана адреса для доставки повістки, чи підтверджене її відправлення та чи дотрималася пошта встановлених правил вручення.

Також важливо перевірити, чи повідомили військовозобов’язаного про розгляд справи щодо нього та чи мав він можливість скористатися своїми процесуальними правами.

Оскаржити постанову ТЦК можна в місцевому загальному суді як адміністративному протягом 10 днів із дня її винесення. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, людина може подати клопотання про його поновлення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за загальним правилом, чоловіки віком від 18 до 24 років не підлягають мобілізації. Однак є винятки згідно з якими призову у листопаді можуть підлягати ті, хто має статус військовозобов’язаного.

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