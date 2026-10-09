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Чи можна садити гортензії восени: як правильно

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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Чи можна садити гортензії восени: як правильно
Хочете мати пишні гортензії - висаджуйте їх восени. Джерело: Pexels

Пишне та багате цвітіння гортензій улітку вимагає підготовки ще за кілька місяців. Ці багаторічні чагарники найкраще почуваються в помірному кліматі (або принаймні в затінку в другій половині дня).

А найкращим часом для висадки гортензій вважається осінь. Звісно, якщо правильно розпланувати процес, щоб рослини встигли адаптуватися в період між літньою спекою та зимовим спокоєм. Як це зробити, розбиралось видання Southern Living.

Чи можна саджати гортензію восени

Так, це найкращий період. Восени головне завдання рослини – розвиток кореневої системи, а помірно тепла і прохолодна погода якнайкраще сприяє цьому процесу. Восени ґрунт залишається ще теплим, але літнє сонце вже втрачає свою агресивність. Оскільки гортензії дуже вологолюбні, осінні умови чудово підходять для їхньої акліматизації. Палюче сонце більше не висушує землю, а осінні дощі забезпечують необхідний рівень зволоження.

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Втім, затягувати з посадкою не варто. Оптимально висадити гортензію у відкритий ґрунт щонайменше за шість тижнів до перших заморозків. Це дасть кущу достатньо часу для формування міцного коріння та успішного вкорінення.

Чи можна садити гортензії восени: як правильно

Осіння погода - оптимальна для висаджування молодих кущів гортензії. Джерело: Pexels

Як правильно висаджувати гортензію

Для посадки слід обрати ділянку, де рослина буде захищена від високих температур. Оптимальним вибором стане місце, де сонце освітлює кущ уранці, а в другій половині дня утворюється легка напівтінь.

Посадкова яма має бути вдвічі більшою за кореневу грудку, а ґрунт – поживним і добре дренованим. Головне для успішного вкорінення до настання зимового спокою – це збереження вологи. Для цього до ґрунту варто додати компост, замульчувати ділянку шаром у 5-8 сантиметрів і регулярно поливати рослину кілька разів на тиждень до настання морозів. Насамкінець рекомендується зрізати всі сухі суцвіття, щоб рослина спрямовувала всі сили на розвиток коренів.

Підготовка нововисаджених гортензій до зими

Зима стає першим серйозним випробуванням для осінніх посадок. У цей період гортензії скидають листя та переходять у стан спокою, але їм усе одно потрібний захист від сильних морозів.

Щоб допомогти молодому кущу краще адаптуватися й зміцніти, його варто додатково захистити або укрити. На вітряних ділянках до перших заморозків можна встановити навколо куща тимчасову огорожу та заповнити її сухим листям.

Також для утримання тепла в ґрунті підійде додатковий шар мульчі або обгортання куща мішковиною. За належного укриття рослина впродовж зими активно розвиватиме коріння під землею. Уже в березні з'являться перші зелені листочки, а наприкінці весни – довгоочікувані бутони.

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