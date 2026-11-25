Військовозобов’язані, які мають відстрочку від мобілізації через постійний догляд за родичами, можуть офіційно працювати. Законодавство не встановлює прямої заборони на поєднання трудової діяльності з доглядом, а факт працевлаштування не є автоматичною підставою для скасування відстрочки.

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Про це повідомив військовий адвокат В’ячеслав Кирда. Він звернув увагу на рішення Хмельницького окружного адміністративного суду, який визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо чоловіка, якого мобілізували після офіційного працевлаштування.

Адвокат навів приклад судової справи №560/12822/26. Чоловік мав відстрочку від мобілізації на підставі постійного догляду за матір’ю. Однак після того, як він офіційно влаштувався на роботу, ТЦК скасував йому відстрочку та мобілізував.

Військовозобов’язаний оскаржив такі дії в суді. Хмельницький окружний адміністративний суд став на його бік і повністю задовольнив позов. Зокрема, було скасовано рішення про мобілізацію та наказ про зарахування чоловіка до військової частини.

За словами В’ячеслава Кирди, чинні норми не забороняють людині одночасно працювати та здійснювати постійний догляд за родичем.

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"Чинне законодавство не містить прямої заборони поєднувати трудову діяльність із постійним доглядом за родичем. Сам факт того, що людина офіційно працює, ще не означає, що вона припинила здійснювати догляд", – наголосив адвокат.

Перелік документів, необхідних для підтвердження права на відстрочку, визначений Порядком № 560. Водночас цей документ передбачає окрему процедуру встановлення факту здійснення постійного догляду.

Отже, ключове значення має не сам факт працевлаштування, а те, чи продовжує людина фактично доглядати за родичем і чи може належним чином це підтвердити.

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Насправді така ситуація потребує індивідуального розгляду, оскільки офіційна робота не може автоматично вважатися доказом припинення постійного догляду.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні обговорюють юридичну можливість обмежити вступ до закладів вищої освіти для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас це питання не стосується права на відстрочку тих, хто вже навчається.