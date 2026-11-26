Зміна зареєстрованого місця проживання може стати причиною того, що відстрочка від мобілізації не продовжиться автоматично в застосунку "Резерв+". Це може бути пов'язано з помилками під час обміну інформацією між державними реєстрами або несвоєчасним оновленням персональних даних військовозобов'язаного.

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Про це розповів юрист Андрій Карпенко. Він пояснив, чому виникають такі проблеми, як їх можна усунути дистанційно та що робити, якщо відстрочка зникла під час перебування за кордоном.

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Відповідно до законодавства, реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" обмінюється інформацією з базами даних податкової та міграційної служб, Міністерства освіти і науки, Пенсійного фонду та Міністерства юстиції. Водночас застосунок "Резерв+" лише відображає відомості, які містяться в цьому реєстрі.

Серед основних причин, через які автоматичне продовження відстрочки може не спрацювати, виокремлюють:

Зміну особистих обставин. Реєстрація за новою адресою, розірвання шлюбу або народження дитини можуть спричинити проблеми, якщо відповідні відомості не надійшли до реєстру "Оберіг".

Реєстрація за новою адресою, розірвання шлюбу або народження дитини можуть спричинити проблеми, якщо відповідні відомості не надійшли до реєстру "Оберіг". Розбіжності в персональних даних. Навіть незначна помилка в написанні імені, податковому номері, інформації про інвалідність або родинні зв'язки може перешкодити автоматичному опрацюванню запиту.

Навіть незначна помилка в написанні імені, податковому номері, інформації про інвалідність або родинні зв'язки може перешкодити автоматичному опрацюванню запиту. Технічні збої. Причиною можуть бути перевантаження системи або використання застарілої версії застосунку.

Причиною можуть бути перевантаження системи або використання застарілої версії застосунку. Зміни в законодавстві або відсутність необхідних документів у державних базах даних.

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Що робити, якщо відстрочка зникла під час перебування за кордоном

За словами Карпенка, відсутність інформації про відстрочку в реєстрі "Оберіг" може створити ризики для військовозобов'язаного після повернення в Україну.

Водночас юрист зазначив, що безпосередньо на державному кордоні мобілізаційні заходи не проводять. За відсутності статусу "у розшуку" перетин кордону може відбутися без додаткових ускладнень.

Якщо відновити інформацію про відстрочку дистанційно не вдалося, після повернення в Україну експерт рекомендує повторно подати необхідні документи в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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Як відновити відстрочку в "Резерв+"

Насамперед військовозобов'язаному варто оновити застосунок до актуальної версії, авторизуватися та перевірити інформацію про відстрочку. Якщо відомості не відображаються, необхідно спробувати оновити дані або повторно надіслати запит.

У разі технічного збою можна звернутися до служби підтримки "Резерв+" або направити письмове звернення до ТЦК та СП із проханням перевірити коректність інформації в реєстрі "Оберіг".

Якщо ж проблема пов'язана з неактуальними відомостями про інвалідність або родинні зв'язки, спочатку необхідно виправити їх у відповідних державних установах.

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У передбачених процедурою випадках документи для оформлення або продовження відстрочки необхідно подавати через ЦНАП. За словами юриста, безпосередньо в ТЦК та СП такі документи від громадян не приймають.

Необґрунтовану відмову в наданні відстрочки можна оскаржити.

Скільки часу займає оновлення даних у "Резерв+"

За словами юриста, після подання необхідних документів інформація про відстрочку в застосунку зазвичай оновлюється протягом 24–48 годин.

Після відновлення статусу експерт рекомендує роздрукувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом та мати його при собі.

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Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, військовозобов'язаним радять щонайменше раз на місяць перевіряти актуальність відомостей у "Резерв+" та "Дії", увімкнути сповіщення в застосунку, а також зберігати документи в паперовому й електронному вигляді.

Нагадаємо, чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей від різних жінок, можуть отримати відстрочку від мобілізації незалежно від того, чи народилися діти у шлюбі. Основними умовами є перебування дітей на утриманні батька та відсутність заборгованості з аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці.

Як писав OBOZ.UA, проживання дитини з батьком після розлучення не гарантує чоловікові автоматичного отримання відстрочки від мобілізації. Для її оформлення необхідно мати передбачені законодавством підстави та підтвердити їх відповідними документами.