Чи може ТЦК забрати з блокпоста, якщо в Резерв+ немає даних про ВЛК: пояснення

Відсутність інформації про військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку "Резерв+" сама по собі не є порушенням і не означає, що військовозобов’язаний повинен самостійно звернутися до ТЦК. Зокрема, це стосується чоловіків, які мають чинне бронювання. Тому примусове доставлення з блокпоста лише через прочерк у графі ВЛК буде абсолютно незаконним.

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Про це заявив юрист Юрій Айвазян. За його словами, якщо в електронному військово-обліковому документі є актуальний QR-код і зазначений статус бронювання, цього достатньо для перевірки документів.

Чи можуть примусово доставити до ТЦК через відсутність даних про ВЛК

Як пояснив юрист, електронний і паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу відповідно до постанови Кабміну №559. Водночас "Резерв+" відображає інформацію про проходження ВЛК лише за умови, що відповідні дані є в реєстрі "Оберіг".

Тому порожня графа ВЛК не анулює електронного документа і сама по собі не є підставою для примусового доставлення людини до ТЦК.

На блокпостах Айвазян радить показувати паспорт та актуальний електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Якщо представники ТЦК або поліції погрожують затриманням, варто вимагати пояснити, яке саме правопорушення стало підставою для таких дій. Серед можливих підстав юрист називає ігнорування вже врученої повістки або офіційне перебування в розшуку.

Коли заброньованого можуть направити на ВЛК

Законодавство не зобов’язує заброньованих чоловіків проходити медогляд лише через відсутність відповідного запису в "Резерв+". ВЛК проходять на підставі офіційного направлення.

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Водночас є виняток для тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний". Відповідно до постанови Кабміну №560, якщо в паперовій справі військовозобов’язаного зберігся такий запис, йому можуть вручити направлення на повторний медогляд навіть за наявності бронювання.

Варто нагадати, що закон №3621-IX передбачав для цієї категорії громадян строк для повторного проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Проте зараз сама по собі відсутність інформації про медогляд у "Резерв+" не є замінником паперового направлення і не встановлює жодних нових дедлайнів для добровільного візиту.

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Чи впливає ВЛК на чинне бронювання

Якщо заброньований працівник отримав законне направлення на ВЛК, він повинен його виконати. Бронювання не звільняє від проходження медичного огляду.

Водночас, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язаного, який має чинну відстрочку у зв’язку з бронюванням, не можуть мобілізувати протягом строку її дії.

Отже, навіть якщо за результатами ВЛК чоловіка визнають придатним до військової служби, це саме по собі не скасовує бронювання і не є підставою для його мобілізації, доки відстрочка залишається чинною.

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Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні знову змінили правила бронювання. Його автоматично продовжать для працівників критично важливих підприємств, термін дії статусу яких завершується в листопаді-грудні 2026 року. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 1 лютого 2027-го, поки уряд переходить на оновлені правила визначення критичності бізнесу. Водночас підприємства повинні будуть підтвердити важливість своєї діяльності для економіки, обороноздатності або життєзабезпечення населення та відповідати одній із 13 визначених критичних сфер.