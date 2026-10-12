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Чи може ТЦК накласти штраф повторно: детальне пояснення

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 393
Чи може ТЦК накласти штраф повторно: детальне пояснення
В Україні військовозобов'язані громадяни можуть повторно отримати штраф. Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть повторно отримати штраф за порушення правил військового обліку. Сплата попереднього стягнення не звільняє від відповідальності за нові порушення. Водночас повторне накладення штрафу можливе лише за наявності передбачених підстав.

Про це у Facebook повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там пояснили, за яких обставин військовозобов'язаного можуть оштрафувати повторно та який розмір стягнення передбачений під час дії особливого періоду.

За яких умов ТЦК може повторно оштрафувати військовозобов'язаного

Як пояснили у ТЦК, якщо громадянина вже притягували до адміністративної відповідальності за недотримання правил військового обліку, але протягом року він знову вчинив аналогічне правопорушення, такі дії вважаються повторним порушенням.

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Під час дії особливого періоду за порушення правил військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. При цьому відповідальність застосовується з урахуванням обставин конкретного правопорушення та за наявності законних підстав.

Чи може ТЦК накласти штраф повторно: детальне пояснення

Військовий квиток. Ілюстративне фото. Джерело: Суспільне Луцьк

У центрі комплектування наголосили, що сплата штрафу не скасовує обов'язку військовозобов'язаного надалі дотримуватися встановлених вимог. Зокрема, громадяни повинні підтримувати актуальність своїх військово-облікових даних і своєчасно повідомляти про їхні зміни.

"Якщо після штрафу знову виникла ситуація, яка є порушенням правил військового обліку, відповідальність може наставати повторно – за умови, що для цього є передбачені законом підстави", – пояснили у ТЦК.

Чи може ТЦК накласти штраф повторно: детальне пояснення

Допис Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку під час особливого періоду передбачено стягнення від 17 до 25,5 тис. грн. Водночас за певних обставин громадянин може сплатити лише половину мінімальної суми штрафу.

Як писав OBOZ.UA,червоний статус у застосунку "Резерв+" свідчить про зафіксоване порушення правил військового обліку. Він означає, що ТЦК звернувся до поліції для розшуку та доставлення громадянина.

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