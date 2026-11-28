Під час мобілізаційного стану є визначений законом порядок отримання повістки. Зокрема, повістку можна отримати особисто або ж поштою; телефонного дзвінка серед передбачених способів оповіщення немає.

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Якщо вам зателефонували з невідомого номера, повідомили про повістку та попросили передзвонити на інший номер, такий дзвінок не створює юридичного обов’язку їхати до ТЦК. Чи має юридичну силу дзвінок від поліції щодо повідомлення про повістку, розповіли юристи порталу Юристи UA.

Що відомо

Під час мобілізації правоохоронці можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних разом із представниками ТЦК та СП, перевіряти військово-облікові документи, за передбачених законодавством підстав – здійснювати адміністративне затримання та доставлення громадян до територіального центру комплектування.

Такі повноваження передбачені частиною шостою статті 22 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, статтею 24 закону України Про Національну поліцію та пунктом 79 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою № 1487.

Проте участь поліції в заходах мобілізації не передбачає виклику людини в ТЦК телефонним дзвінком.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що звичайний телефонний дзвінок із повідомленням про наявну повістку не має юридичної сили. Він не вважається належним врученням документа і сам по собі не створює обов’язку з’явитися до територіального центру комплектування.

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До того ж телефонного дзвінка серед передбачених способів оповіщення немає. Повістку можна отримати під час особистого вручення з підписом військовозобов'язаного, а також поштою.

Так, порядок вручення повісток визначений постановою № 560. Зокрема, в пунктах 34 та 41 йдеться, що належним оповіщенням про виклик вважається вручення повістки особисто або її надсилання поштою за уточненою адресою проживання.

Юристи наголошують, що телефонний дзвінок з невідомого номера не лише не є способом оповіщення, а й може бути небезпечним.

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Як зауважує адвокат Юрій Айвазян, якщо вам зателефонували з невідомого номера, повідомили про повістку та попросили передзвонити на інший номер, такий дзвінок не створює юридичного обов’язку їхати до ТЦК.

Власне, ігнорування телефонного дзвінка не є порушенням правил військового обліку та не може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Інший юрист Владислав Дерій також звертає увагу на небезпеку таких розмов і не радить телефонувати на номери, які повідомляють невідомі співрозмовники. За його словами, вимога передзвонити на сторонній номер може мати ознаки шахрайства або бути способом психологічного тиску.

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Зокрема, зловмисники можуть у телефонній розмові використовувати тему мобілізації, щоб залякати людину, отримати її персональні дані, виманити коди підтвердження або гроші нібито за розв’язання проблем із військовим обліком.

Також не можна відкидати спроби в такий спосіб неформально змусити людину зв’язатися з представниками ТЦК та СП або повідомити своє місцеперебування.

Юрист Вячеслав Кирда також додав, що телефонний дзвінок у такому разі ні до чого не зобов'язує людину.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, чи можна знятися з військового обліку після 50 років через суд. Так, в Україні граничний мобілізаційний вік сягає 60 років, тому навіть у 50 – 59 років громадянина без законних підстав з обліку не знімуть. Чоловіки, які б давно мали бути зняті з військового обліку, навіть через суд не можуть домогтися звільнення від мобілізації.