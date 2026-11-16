Чи може чоловік отримати відстрочку від мобілізації, якщо в нього є троє дітей від різних жінок: пояснення

В Україні чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей від різних жінок, можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. При цьому не має значення, чи народилися діти в одному шлюбі, у різних шлюбах або поза ними. Головними умовами є перебування дітей на утриманні батька та відсутність заборгованості з аліментів, яка перевищує суму платежів за три місяці.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета. У матеріалі пояснюється, як оформити відстрочку багатодітним батькам, які документи для цього потрібні та чи враховуються діти дружини від попереднього шлюбу.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають щонайменше троє дітей віком до 18 років.

Водночас наявність трьох дітей не гарантує автоматичного отримання відстрочки. Закон передбачає обмеження для чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що сукупно перевищує суму платежів за три місяці.

При цьому сімейний стан батька не є визначальним. Діти можуть бути народжені від різних жінок, а їхнє проживання разом із чоловіком не є обов'язковою умовою. Важливо підтвердити факт утримання неповнолітніх дітей.

Однак якщо одному з трьох дітей виповнюється 18 років, право на відстрочку за цією підставою втрачається, якщо на утриманні чоловіка залишаються лише двоє неповнолітніх.

Як оформити відстрочку через "Резерв+"

Із 2 березня 2026 року в застосунку "Резерв+" запрацювала можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків незалежно від їхнього сімейного стану. Відповідне нововведення запровадило Міністерство оборони України.

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Електронний сервіс враховує всіх дітей віком до 18 років, народжених в Україні, незалежно від того, чи перебували їхні батьки в офіційному шлюбі.

Для успішного оформлення відстрочки необхідно, щоб інформація про дітей була правильно внесена до державних реєстрів. Зокрема, система перевіряє їхні персональні дані, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також автоматично перевіряється наявність заборгованості зі сплати аліментів. Якщо її немає або сума боргу не перевищує встановленої законом межі, чоловік може отримати відстрочку.

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У разі виявлення помилок у реєстрах або надмірної заборгованості необхідно спочатку усунути ці проблеми, а потім повторно подати запит.

Якщо всі відомості підтверджуються, відстрочка оформлюється автоматично, без паперових документів і відвідування ТЦК та СП або ЦНАП. Інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.

Водночас вимога щодо народження дітей в Україні стосується саме автоматичного оформлення через "Резерв+". Закон не обмежує право на відстрочку залежно від місця народження дитини.

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Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Якщо отримати відстрочку через "Резерв+" неможливо, військовозобов'язаний може звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем військового обліку.

Процедуру регулює постанова Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Подану заяву передають на розгляд відповідної комісії при ТЦК та СП.

Для підтвердження права на відстрочку можуть знадобитися такі документи:

Свідоцтва про народження кожної дитини, які підтверджують батьківство військовозобов'язаного.

Рішення суду про встановлення факту перебування дітей на утриманні батька, якщо таке рішення є.

Свідоцтво про шлюб або документи про його розірвання та визначення місця проживання дітей.

Рішення органу опіки та піклування або письмовий договір між батьками щодо проживання та виховання дітей.

Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо відсутності відомостей про заборгованість зі сплати аліментів.

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Конкретний перелік залежить від сімейних обставин чоловіка та визначається додатком 5 до Порядку №560.

При цьому інформація з Єдиного реєстру боржників має бути сформована не раніше ніж за п'ять днів до подання заяви.

Чи враховуються діти дружини від попереднього шлюбу

Окремі умови діють у випадках, коли чоловік виховує дітей своєї дружини від попередніх стосунків, але не є їхнім біологічним батьком.

Сам факт шлюбу з матір'ю дітей або спільного проживання не означає, що вони автоматично враховуватимуться для отримання відстрочки.

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Відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України, вітчим або мачуха за певних обставин зобов'язані утримувати неповнолітніх пасинків чи падчерок. Зокрема, це стосується випадків, коли їхні батьки або інші визначені законом родичі відсутні чи з поважних причин не можуть забезпечувати належне утримання.

Для підтвердження такого обов'язку можуть знадобитися свідоцтво про шлюб та документи, які засвідчують відповідні сімейні обставини.

Чи впливають аліменти на право на відстрочку

Сплата аліментів на дітей від попередніх шлюбів сама по собі не позбавляє чоловіка можливості отримати відстрочку.

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Законодавство встановлює конкретне обмеження: сукупна заборгованість з аліментів не повинна перевищувати суму платежів за три місяці.

Якщо чоловік виконує свої зобов'язання щодо утримання дітей або має борг у межах дозволеного законом розміру, сам факт сплати аліментів не перешкоджає оформленню відстрочки.

Водночас вирішальне значення має саме розмір простроченої заборгованості, а не наявність обов'язку регулярно сплачувати кошти на утримання дітей.

Нагадаємо, в Україні призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні інформувати про зміну адреси проживання. Така вимога поширюється на громадян, які переїхали до іншого населеного пункту, змінили місце реєстрації або набули статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Як писав OBOZ.UA, розлучення та проживання дитини з батьком не гарантують йому відстрочки від мобілізації. Для її отримання чоловік повинен підтвердити, що самостійно виховує та утримує дитину за обставин, передбачених законодавством.