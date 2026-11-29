Одним із головних аргументів людей, які ностальгують за Радянським Союзом, залишається доступність житла. Мовляв, держава безкоштовно забезпечувала громадян квартирами, а звичайним працівникам не доводилося десятиліттями заощаджувати на власну нерухомість.

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Дійсно, у Радянському Союзі можна було отримати квартиру, не сплачуючи безпосередньо за її придбання. Однак між отриманням житла та набуттям права власності існувала суттєва різниця. Крім того, далеко не всі громадяни могли розраховувати на швидке поліпшення житлових умов. OBOZ.UA розповідає, як насправді працювала система забезпечення житлом у СРСР та які обмеження вона передбачала.

Кому належали квартири в СРСР

Більшість міських квартир у Радянському Союзі перебували в державній або громадській власності. Людина, яка отримувала ордер на заселення, фактично ставала наймачем житлового приміщення, а не його власником.

Відповідно, мешканці не могли вільно розпоряджатися такою нерухомістю – продавати, дарувати чи залишати її у спадок як власне майно. Водночас члени сім'ї наймача за певних умов могли зберігати право проживання у квартирі після його смерті.

Ці відносини регулював, зокрема, Житловий кодекс Української РСР, ухвалений 30 червня 1983 року.

Таким чином, держава надавала громадянам переважно право користування житлом, а не право власності на нього.

Чому отримання квартири могло тривати роками

Щоб отримати державне житло, громадяни мали стати на квартирний облік. При цьому сама потреба у квартирі ще не гарантувала включення до черги. Враховували площу наявного житла, кількість членів сім'ї, умови проживання та наявність пільг.

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Існували окремі черги при підприємствах, житлових кооперативах та місцевих органах влади.

Згідно з дослідженням радянської економіки, опублікованим Міжнародним валютним фондом у 1991 році, близько 18% усіх радянських сімей перебували у житлових чергах уже десять років. Упродовж цього часу люди нерідко мешкали в гуртожитках, комунальних квартирах або ділили невелике помешкання з кількома поколіннями родини.

Крім того, отримання квартири через підприємство могло посилювати залежність працівника від місця роботи. Зміна роботи за певних обставин загрожувала втратою місця в черзі.

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Хто насправді оплачував будівництво квартир

Масове житлове будівництво в СРСР фінансувалося коштом державного бюджету та підприємств. Відповідно, ресурси для зведення багатоповерхівок надходили з доходів радянської економіки.

Хоча громадяни не сплачували повну вартість отриманої державної квартири, вони мали щомісяця вносити квартирну плату та оплачувати комунальні послуги.

При цьому квартирна плата справді була низькою, оскільки держава субсидувала утримання житлового фонду. Отже, безкоштовним було саме надання житла в користування, а не його будівництво й утримання.

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Які квартири в СРСР доводилося купувати

Окрім державного житлового фонду, в Радянському Союзі існували житлово-будівельні кооперативи. Щоб отримати кооперативну квартиру, громадяни мали сплатити початковий внесок, а згодом поступово погашати решту вартості житла.

Такий спосіб дозволяв у деяких випадках швидше поліпшити житлові умови, однак вимагав значних особистих заощаджень. До того ж для вступу до кооперативу також могла існувати черга.

Існувало й індивідуальне житлове будівництво, особливо в сільській місцевості, де люди зводили власні будинки за власний кошт.

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Масове будівництво багатоповерхівок, яке особливо активізувалося наприкінці 1950-х років, справді дозволило мільйонам людей переселитися з бараків та комунальних квартир до окремого житла. Проте прагнення швидко забезпечити громадян квартирами позначилося на якості будівництва. Невеликі кухні, тісні санвузли, недостатня звукоізоляція та одноманітне планування стали характерними рисами багатьох радянських будинків.

До того ж розподіл житла не завжди був рівноправним. На можливість отримання квартири впливали професія, посада, пільги та адміністративні зв'язки.

Таким чином, твердження про безкоштовні квартири в СРСР є лише частиною правди. Радянські громадяни справді могли отримати державне житло без оплати його повної вартості, однак багаторічні черги, обмеження майнових прав і хронічний дефіцит квартир були невіддільною частиною цієї системи.

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