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Чи чекати в листопаді морозів і снігу в Україні: синоптикиня дала прогноз

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
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Чи чекати в листопаді морозів і снігу в Україні: синоптикиня дала прогноз
Поки що мокрий сніг можливий переважно в Карпатах. Джерело: pexels

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, дощі та місцями мокрий сніг. Найпрохолодніше буде на початку місяця, коли температура повітря подекуди знизиться ще на кілька градусів.

Водночас стійкого снігового покриву синоптики поки не прогнозують. Якою буде погода в останній місяць осені, розповіла фахівчиня Українського гідрометцентру Оксана Скляр в інтерв'ю 24 Каналу.

Якою буде погода наприкінці жовтня

31 жовтня дощитиме на заході, південному сході, а також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях.

Вітер переважно буде північно-східним, а 30 жовтня на заході – північно-західним, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. На південному сході місцями можливі пориви до 15–20 метрів за секунду.

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Чи чекати в листопаді морозів і снігу в Україні: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: Скриншот

Чого чекати від погоди 1 листопада

У перший день листопада невеликі дощі пройдуть у західних, Житомирській, Київській та Одеській областях. У Карпатах опади будуть із мокрим снігом, а на решті території істотних опадів не очікується.

Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, на південному сході – до +10. Вдень у західних, північних і більшості центральних областей прогнозують +5…+10 градусів, в інших регіонах – +9…+14.

У Карпатах температура коливатиметься від -2 до +3 градусів. Скляр наголосила, що таке похолодання є звичним для перехідного періоду: "Нормально спостерігати заморозки, морози, настання незначних снігів".

Чи чекати в листопаді морозів і снігу в Україні: синоптикиня дала прогноз

Карта. Джерело: Скриншот

Коли вдарить сильніше похолодання

За консультативним прогнозом, 2–5 листопада в Україні очікуються дощі. 4–5 листопада в Карпатах, західних і північних областях вони місцями переходитимуть у мокрий сніг.

Уночі температура становитиме 0…+6 градусів, на південному сході та сході – до +10. Вдень очікується +5…+10 градусів, однак 4–5 листопада на більшій частині території, крім південного сходу та сходу, стане ще на 3–5 градусів холодніше.

Чи засипле Україну снігом у листопаді

За словами синоптикині, прогнозувати стійкий сніговий покрив у листопаді наразі підстав немає. Через зміну клімату він останніми роками не завжди формується навіть у грудні.

Поки що мокрий сніг можливий переважно в Карпатах. На інших територіях опади можуть бути змішаної фази – дощ із мокрим снігом, який танутиме через плюсову температуру.

"Якогось стійкого снігового покриву ми поки що не можемо прогнозувати", – пояснила Скляр. За її словами, для цього температура повітря має стабільно перейти через нуль, тоді як зараз вона залишається в межах від 0 до +15 градусів.

Чи чекати в листопаді морозів і снігу в Україні: синоптикиня дала прогноз

Чи засипле Україну снігом у листопаді. Джерело: pexels

Чи буде листопад аномально теплим

Середньомісячна температура повітря в листопаді, за прогнозом Укргідрометцентру, становитиме +1…+7 градусів. Це відповідає кліматичній нормі.

Тепліший за звичайний жовтень був пов’язаний із надходженням теплих повітряних мас. Через це визначити момент стійкого переходу до метеорологічної осені було складно: температура в окремі періоди перевищувала +15 градусів.

Скляр також зазначила, що відсутність постійних заморозків наприкінці жовтня була комфортною для людей, але з погляду метеорології та кліматології таку погоду не можна назвати цілком звичною. Водночас фахівчиня уточнила, що йшлося лише про незначне підвищення температури, а не про аномалію.

Кількість опадів у листопаді також очікується в межах кліматичної норми.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Київській області 31 жовтня – 4 листопада очікується погода, яка характерна для пізньої осені. Завдяки високому тиску опади в регіоні не очікуються.

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