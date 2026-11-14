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Чи чекати на великі морози цієї зими? Метеорологиня дала прогноз для України

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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Чи чекати на великі морози цієї зими? Метеорологиня дала прогноз для України
Кліматологиня порадувала прогнозом погоди на зиму. Джерело: Getty Images

Зима 2026–2027 років, за попередніми оцінками, буде теплішою за кліматичну норму. Водночас українцям варто готуватися до різких перепадів температури, сильних морозів, снігопадів та ожеледиці.

Найбільш нестійкою погода може бути в лютому. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

За останніми листопадовими розрахунками чисельних моделей світових прогностичних центрів, прогноз теплішої зими в Україні підтверджується. Більшість моделей передбачає, що середня температура протягом сезону та в кожному з трьох зимових місяців буде на 1–2 °C вищою за кліматичну норму.

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Чи чекати на великі морози цієї зими? Метеорологиня дала прогноз для України

Прийдешня хзима в Україні буде теплішою за норму. Джерело: УНІАН

Окремі центри, зокрема Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), прогнозують ще більші відхилення. У грудні та січні вони можуть сягати 2–3 °C.

"Найбільш нестійкою може бути погода в лютому", – зазначила Балабух.

Морози можливі

Попри загальний прогноз теплішої зими, сильні морози нікуди не зникають. В Україні можливі тривалі періоди похолодання, однак зараз достовірно передбачити їхню інтенсивність, тривалість або повторення торішнього сценарію неможливо.

Для затяжного похолодання необхідна стійка атмосферна циркуляція, яка забезпечуватиме надходження або утримання холодного повітря. Чи сформуються такі умови і коли саме, стане зрозуміліше ближче до відповідного періоду.

Метеорологиня також нагадала, що для української зими характерні різкі температурні коливання, снігопади, ожеледь, ожеледиця, тумани та посилення вітру. Тепліший сезон не виключає цих явищ.

Окрему небезпеку можуть становити періоди з температурою близько нуля. Через чергування відлиги та заморозків виникають налипання мокрого снігу й обледеніння.

Опади та Ель-Ніньйо

За словами Балабух, протягом зими в Україні переважатиме західне перенесення повітряних мас. Це означає надходження теплішого та вологішого повітря з Атлантики.

Чи чекати на великі морози цієї зими? Метеорологиня дала прогноз для України

Картографічна модель прогнозу снігопадів у Європі на зиму. Джерело: Severe Weather Europe.

У січні та лютому в окремих регіонах кількість опадів може перевищувати норму. Водночас вони не обов'язково випадатимуть у вигляді снігу – їхня фаза залежатиме від температури повітря.

Ще одним чинником, який впливатиме на погоду, є природне кліматичне явище Ель-Ніньйо. Воно продовжує посилюватися.

За листопадовими оцінками NOAA, імовірність збереження сильного або дуже сильного Ель-Ніньйо в період із січня до березня 2027 року перевищує 79%.

Приклад минулих років

Як історичний приклад впливу цього явища метеорологиня навела зиму 1997–1998 років, коли спостерігалося дуже сильне Ель-Ніньйо.

Тоді в Україні сезон загалом був теплим, особливо в січні та лютому. Відхилення середньої температури від кліматичної норми в ці місяці сягали 4 °C і більше.

Однак у грудні відбулося арктичне вторгнення, яке спричинило значне похолодання та сильні морози.

Балабух наголосила, що цей історичний приклад не означає повторення такого самого сценарію. Ель-Ніньйо є лише одним із чинників впливу на атмосферну циркуляцію. Погода в Україні також залежатиме від процесів над Атлантикою, Європою та Арктикою.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що Ель-Ніньйо продовжить посилюватися найближчими місяцями. Очікувалося, що до кінця року явище може набути дуже великої інтенсивності, а його наслідки відчуватимуться і протягом 2027-го.

Водночас прогнози метеорологічних моделей вказують на значні коливання температури та інтенсивні снігопади у Східній Європі цієї зими. Справжня зимова погода в регіоні може встановитися наприкінці грудня, безпосередньо на різдвяні свята.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима все ближче. Сьогодні захід України засипає снігом.

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