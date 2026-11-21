В Україні 21–22 листопада очікується мінлива погода. Попри поступове зниження температури в окремих областях, загалом температурні показники залишатимуться вищими за середні багаторічні значення. Місцями пройдуть дощі, на заході – мокрий сніг, а в Карпатах очікується значний сніг.

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Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич із Meteoprog. За його прогнозом, найближчими днями погоду в Україні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску та відносно теплі повітряні маси.

В окремих регіонах можливі тумани та посилення вітру.

Погода в суботу

У суботу, 21 листопада, у західних областях місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах – мокрий сніг. Подекуди можливий туман. Температура вночі становитиме 0…+6 градусів, удень – +2…+7.

У північних областях прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Уночі температура становитиме +1…+6 градусів, удень – +3…+8. Вітер західний і північно-західний, 5–10 м/с.

У центральних регіонах уночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде дощ. Температура вночі становитиме +3…+8 градусів, удень повітря прогріється до +5…+10.

На півдні України вночі буде без опадів, місцями можливий туман. Удень подекуди пройде невеликий дощ. Тут буде найтепліше: вночі +7…+12 градусів, удень +9…+14.

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У східних областях істотних опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме +2…+7 градусів, удень – +5…+10. Водночас місцями можливі пориви північно-західного вітру до 15–20 м/с.

Прогноз на неділю

У неділю, 22 листопада, на заході країни місцями очікуються невеликий дощ і мокрий сніг. У Карпатах прогнозують значний сніг, а на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Температура в західних областях уночі коливатиметься від -3 до +2 градусів, удень – від +2 до +7.

У північних регіонах опадів не передбачається. Уночі температура знизиться до 0…-5 градусів, удень становитиме 0…+5.

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У центральних областях також буде без опадів. Уночі стовпчики термометрів покажуть -3…+2 градуси, вдень – +2…+7.

На півдні України істотних опадів не очікується, лише у Криму можливий невеликий дощ. Температура вночі становитиме +2…+7 градусів, удень – +7…+12.

На сході країни вночі місцями пройде невеликий дощ, удень буде без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, удень – +2…+7.

У Карпатах у неділю буде найхолодніше. Вночі температура опуститься до -3…-8 градусів, удень становитиме 0…-5.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україну йдуть морози і сніг. Так, в Гідрометцентрі назвали найближчі дати і регіони.