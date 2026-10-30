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Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
7,9 т.
Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь
Ілюстративне фото. Джерело: unsplash.com

На початку листопада в Україні не очікується різкого похолодання та снігопадів по всій території. У більшості регіонів переважатиме дощова погода, а мокрий сніг можливий переважно в Карпатах.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вони наголосили, що 4–5 листопада в частині областей прогнозують зниження температури на 3–5 градусів.

Детальніше про погоду

30 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, лише вночі подекуди на півдні пройде невеликий дощ. У нічні години температура становитиме +2 – +8 градусів, удень – +7 – +12 градусів, а на Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до +15 градусів.

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

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31 жовтня невеликі дощі можливі в західних і східних областях, тоді як на решті території буде переважно сухо. Вночі стовпчики термометрів покажуть +2 – +8 градусів, на морському узбережжі – до +11. Удень очікується +7 – +12 градусів, на південному сході – до +15.

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

1 листопада опади прогнозують у північно-східних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах дощ подекуди переходитиме в мокрий сніг, а в інших областях буде без опадів. Температура вночі становитиме 0 – +6 градусів, на сході – до +10, удень – +7 – +12 градусів, на півдні та сході – до +15 градусів.

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

2 листопада опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від 0 до +6 градусів, удень – від +5 до +10 градусів. На півдні та південному сході буде тепліше – +10 – +15 градусів.

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

За попередніми прогнозами, до 5 листопада в Україні час від часу йтимуть дощі. У Карпатах мокрий сніг можливий протягом цього періоду, а 4–5 листопада такі опади не виключені також у західних і північних областях.

Чи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідь

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Уночі температура становитиме 0 – +6 градусів, на сході та південному сході – до +10, удень повітря прогріватиметься до +5 – +10 градусів.

"На 4–5 листопада прогнозується зниження температури на 3 – 5 градусів, крім південного сходу та сходу України", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.

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