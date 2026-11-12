Чи буде сніг на Новий рік 2027 в Україні: прогноз синоптиків

Зустріти Новий рік 2027 із зимовою казкою, схоже, не вдасться: у шести великих містах України снігу не прогнозують. У новорічну ніч та 1 січня переважатиме хмарна або мінливо хмарна погода без опадів.

Відео дня

Такий прогноз оприлюднив Meteoprog. Водночас уже 3 січня невеликий дощ можливий у Львові та Полтаві.

У Києві 31 грудня та першого дня нового року буде похмуро, без опадів. Температура повітря в обидва дні становитиме близько 0 градусів удень і -4 градусів уночі.

У Львові напередодні свята стовпчики термометрів покажуть +1 градус удень і -4 градуси вночі. На 1 січня прогнозують до +2 градусів удень і -2 градусів уночі. В обидва дні буде похмуро, істотних опадів не очікується.

В Одесі на новорічні свята прогнозують мінливу хмарність без опадів. 31 грудня температура становитиме +1 градус удень і -4 градуси вночі, а 1 січня – до +3 градусів удень та -3 градусів уночі.

РЕКЛАМА

У Харкові 31 грудня очікується -2 градуси вдень і -6 градусів уночі, а першого січня – відповідно -1 та -5 градусів. Прогнозують похмуру погоду.

У Полтаві напередодні Нового року температура становитиме -2 градуси вдень і -6 градусів уночі. 1 січня стовпчики термометрів покажуть -1 градус удень і -6 градусів уночі. Обидва дні будуть похмурими.

Головні історії дня

У Миколаєві 31 грудня очікується невелика хмарність без опадів. Повітря прогріється до 0 градусів удень, а вночі похолодає до -4. На 1 січня прогнозують похмуру погоду, до +2 градусів удень і -4 градусів уночі. Істотних опадів не передбачається.

РЕКЛАМА

Невеликий дощ можливий 3 січня у Львові та Полтаві.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після потепління в Україні розпочнеться похолодання з нічними морозами. Зміна погоди очікується вже в суботу, 14 листопада, а наступного дня холод посилиться. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура місцями опуститься до -5 градусів, а в Карпатах – до -8. У більшості областей удень очікується від +3 до +8 градусів.