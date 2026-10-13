Чотири ампутації, спорт і допомога побратимам: історія Вадима Свириденка увійшла до музею ''Голоси мирних'' Фонду Ріната Ахметова

Чотири доби на морозі, полон, ампутація обох кистей рук і стоп – Вадим Свириденко пережив важкі випробування, але знову навчився ходити й навіть бігати. Сьогодні він – Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій і працює над розвитком реабілітації військових. Власним прикладом підтримує побратимів, а свою історію довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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Вадим Свириденко став на захист України з початком російської агресії на Донбасі у 2014 році. Служив на передовій фельдшером. Згодом потрапив в оточення. Після двох підривів на мінах він дістав тяжкі травми, провів чотири доби на морозі, очікуючи на допомогу.

"Чотири ночі чекав допомоги при мінус 25. Мене знайшла розвідка "сепарів", так я потрапив в полон. Довго не тримали, зв'язали з нашою стороною і передали", – розповідає Вадим.

За словами ветерана, на обмін його доправили вже майже непритомним. У Дніпрі медики добу боролися за його життя. Через сильне обмороження лікарі поставили Вадима перед страшним вибором: ампутація кінцівок або ризик померти. Щоб вижити, йому довелося погодитися, бо вже почався сепсис. Той момент Вадим згадує як один із найважчих у своєму житті.

"Стан психологічний тоді був жахливий, коли тобі це кажуть. Не знаєш, про що думати, що робити. Тоді зі мною поспілкувався лікар. От її слова я досі пам'ятаю, що я маю жити, що в мене є сім'я, що буде майбутнє", – говорить Вадим.

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Друзі-ветерани допомогли Вадиму підготуватися до протезування, а під час реабілітації у США він опанував побутові навички, навчився ходити й бігати – міг пробігти 5 км і проплисти близько кілометра. А восени 2015 року посів перше місце у своїй категорії на 10-кілометровій дистанції Марафону морської піхоти США.

Неймовірна жага до життя та успішний приклад реабілітації вплинули на подальшу роботу Вадима. Повернувшись в Україну, він долучився до розвитку реабілітації військових і ветеранів. А ще почав шукати способи допомогти тим, хто вже завершив лікування, але ще потребує фізичної активності, спілкування та підтримки. Одним із таких напрямів став петанк – гра, у якій учасники кидають металеві кулі, намагаючись наблизити їх до маленької цільової кулі. Вона дає ветеранам можливість поступово повертатися до руху, тренувати м’язи та проводити час разом.

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Спочатку команда Вадима не мала постійного місця для тренувань. Ветерани грали в різних парках, де могли знайти вільний простір. Вадим мріяв створити на території ВДНГ великий комплекс для гри в петанк, де ветерани могли б тренуватися та спілкуватися. Нещодавно цю ідею підтримав Рінат Ахметов: благодійник спрямував 8,6 млн грн на створення безбар’єрної IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Також Фонд передав Вадиму Свириденку спеціальний автомобіль для поїздок ветеранів на тренування й змагання, зокрема до майбутньої арени.

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"Для нас це дуже важливо. Нам дають шанс зробити професійний майданчик і не просто зробити, а дали нам ще й автобус. Ми стали ветеранами, про яких піклуються", – каже захисник.

Після травмування Вадим переосмислив життя. Тепер його цілі – бути активним, плавати, зустрічатися з друзями. Він не вважає себе незламним, а просто щодня працює над відновленням. Власний досвід допомагає йому підтримувати інших побратимів на цьому шляху.

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"Бажання жити загартовує. Я просто хочу ходити як всі, плавати як всі. Так, для цього треба відновитись, для цього треба займатися весь час. Можливо, це і є незламність, коли ти виходиш, показуєш, пробігаєш 10 кілометрів на протезах і ти – о, незламний! А я кажу – а я такий самий, як і ви. Ви біжите, а я разом з вами біжу", – пояснює Вадим.

Дивіться історію Вадима Свириденка тут.

Колекція Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільше у світі зібрання свідчень мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.