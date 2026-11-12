Чорнобиль залишається з нами ще на тисячі років, і нам потрібна мова, здатна жити довше, – Валерій Коршунов

Чорнобильська катастрофа не залишилася в далекому 1986 році. Вона досі триває в екологічних наслідках та інформаційних маніпуляціях. А під час повномасштабної війни додалися нові виклики: прямі руйнування, окупація атомних об'єктів і ядерний шантаж. У світі, де радіація залишається невидимою, а загрози еволюціонують, традиційних слів і сухих документів замало. Культурна пам'ять потребує нових мов – таких, що здатні жити довше за короткочасні інформаційні цикли та перетворювати абстрактні ризики на глибокий особистий досвід.

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У Національному музеї "Чорнобиль" відбулася презентація міжнародного медіаартпроєкту "CHORNOBYL40". Попри серйозні пошкодження від російського ракетного удару, музей продовжив роботу і прийняв цю виставку як свою першу велику подію. Експозиція об’єднала 40 митців із 19 країн, які за допомогою VR, AR, штучного інтелекту, 3D-технологій та просторового звуку створюють лабораторію майбутньої пам'яті. Проєкт реалізує ГО "Європейський інститут Чорнобиля" за підтримки Українського культурного фонду та програми Європейського Союзу "Креативна Європа". Після київського показу виставка вирушить у європейський тур до Берліна, Тулузи та Мадрида.

Ми поспілкувалися з Валерієм Коршуновим, головним куратором виставки CHORNOBYL40 та головою ГО "Європейський Інститут Чорнобиля" про те, чому медіаарт стає дієвою мовою для передачі наслідків катастрофи, як іноземні митці працюють з українським контекстом через інсталяції та чому уроки Чорнобиля безпосередньо резонують із викликами сьогодення.

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– Які технології – від VR до штучного інтелекту – задіяні у виставці та як сучасний медіа-арт допомагає поєднати історію 1986 року із сьогоденням?

У проєкті CHORNOBYL40 технологія – це інструмент митця, що розширює засоби висловлювання та дозволяє наблизитися до досвіду, який неможливо повністю передати через сухі документи. У щільному інформаційному потоці сьогодення важко достукатись до глибокого розуміння тем, але імерсивне мистецтво діє інакше: воно дає змогу прожити подію як власний досвід крізь емоційну оптику митця. Це назавжди змінює ставлення до ситуації на рівні почуттів та усвідомлення наслідків. Саме для того, щоб максимально повно й без травматизації передати цей складний досвід через мистецькі форми, і потрібні ці технології.

Головні історії дня

Кожен із задіяних інструментів створює свій особливий тип контакту з аудиторією:

VR (віртуальна реальність) прибирає безпечну дистанцію між глядачем та історичною подією: людина вже не просто спостерігає зі сторони, а опиняється всередині простору, чує автентичні голоси, відчуває масштаб і власну присутність, проживаючи все зсередини.

прибирає безпечну дистанцію між глядачем та історичною подією: людина вже не просто спостерігає зі сторони, а опиняється всередині простору, чує автентичні голоси, відчуває масштаб і власну присутність, проживаючи все зсередини. AR (доповнена реальність) дозволяє накладати сучасну реальність на архівний та документальний шар, оживляючи світлини й надаючи додатковий контекст.

дозволяє накладати сучасну реальність на архівний та документальний шар, оживляючи світлини й надаючи додатковий контекст. 3D-сканування дбайливо консервує простори та об'єкти, чимало з яких є фізично недоступними або знаходяться під постійною загрозою зникнення.

дбайливо консервує простори та об'єкти, чимало з яких є фізично недоступними або знаходяться під постійною загрозою зникнення. Просторовий звук створює багатовимірний ефект присутності на абсолютно іншому рівні сприйняття – через живий голос, тишу, тривожний промисловий гул чи відчуття фізичної близькості та порожнечі.

створює багатовимірний ефект присутності на абсолютно іншому рівні сприйняття – через живий голос, тишу, тривожний промисловий гул чи відчуття фізичної близькості та порожнечі. Штучний інтелект слугує дієвим інструментом для опрацювання великих масивів даних, роботи з візуальними образами й архівними фрагментами задля їх подальшої передачі у візуальному форматі.

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При цьому технологічна свобода завжди поєднується з фактологічною точністю й високою етичною відповідальністю – саме тому митці працювали в тісному тандемі з ліквідаторами, науковцями, істориками, музейниками та людьми, які пережили Чорнобиль особисто. Чорнобильська катастрофа гостро потребує мови медіа-арту ще й тому, що значна частина її наслідків є невидимою. Радіаційне випромінювання неможливо побачити. Екологічні зміни розгортаються роками й десятиліттями. Трагедія втрати дому триває далеко за межами моменту евакуації. До того ж рішення, ухвалені певною системою в конкретний історичний момент, продовжують впливати на покоління, які ще навіть не народилися. Медіа-арт здатний зробити цей невидимий, розтягнутий у часі досвід глибоко чуттєвим.

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Так історія 1986 року перестає бути закритим епізодом минулого. Вона органічно входить у наше сьогодення крізь призму питань ядерної безпеки під час війни, окупації стратегічних атомних об’єктів, технологічної відповідальності, екологічних загроз і масштабної дезінформації. Саме тому ми називаємо CHORNOBYL40 лабораторією майбутньої пам’яті – Future Memory Lab. Її головне завдання полягає в тому, щоб знайти мистецьку форму, здатну передати уроки Чорнобиля наступним поколінням не як суху інформацію, а як глибоке відчуття, усвідомлення та прожитий досвід. Адже Чорнобиль залишається з нами ще на тисячі років, і нам потрібна мова, здатна жити набагато довше за короткочасний інформаційний цикл, політичну дату чи один виставковий сезон.

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– У проєкті беруть участь автори з 19 країн. Наскільки закордонним митцям вдалося відчути наш український контекст?

– Я б не сказав, що завданням іноземних митців було спробувати відтворити український досвід від нашого імені. Це було б і неможливо, і не зовсім етично. Натомість ми створили умови для глибокого входження в український контекст: протягом двох місяців митці з 19 країн працювали з архівами, історичними матеріалами, свідченнями ліквідаторів і колишніх мешканців Прип’яті, спілкувалися з науковцями, музейниками та фахівцями з ядерної безпеки.

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Український досвід став фактологічним та етичним центром проєкту. Україна тут є суб’єктом, який задає стандарти розмови про Чорнобиль, а міжнародні автори розширюють цю розмову, пропускаючи її через власну культурну пам’ять. Для Польщі це досвід радіаційного страху й розчину Люголя, який давали дітям після аварії. Для Франції – складна дискусія про атомну енергетику та її майбутнє. Для інших країн – питання державного замовчування, екологічної тривоги, довіри до технологій, вимушеного переселення та втрати дому. Завдяки цьому Чорнобиль постає одночасно як глибоко українська історія і як спільне європейське питання.

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– Розкажіть, будь ласка, про декілька робіт, які відвідувачі могли побачити на виставці.

– Абсолютно кожна робота заслуговує уваги, їх відбирало міжнародне журі, і кожна працює по-різному. У роботі The Bitter Drink Каcі Ґловіцької велика історія катастрофи розкривається через надзвичайно особисту й тілесну пам’ять – інсталяція змішаної реальності побудована навколо столу, чашки та гіркого смаку розчину Люголя, який після аварії давали дітям у Польщі. Це дуже точний приклад того, як досвід Чорнобиля перетнув кордони й залишився не лише в документах, а й у пам’яті тіла.

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All Unsaved Progress Will Be Lost Мелані Куртіна працює з темою дому, який людина відмовляється залишити навіть після катастрофи. У VR глядач опиняється серед бетону й туману та чує голос жінки, яка залишилася у своєму домі. Це камерна, тиха робота, але саме через цю тишу вона говорить про прив’язаність до місця, самотність і межу між порятунком та втратою.

В ENERGEIA Уго Арсака віртуальний простір створено на основі 3D-сканів французьких атомних електростанцій і фрагментів розмов із фахівцями про майбутнє енергетики. Ця робота переносить розмову від самої катастрофи до системи, яка виробляє енергію, політичні рішення, ризики й відповідальність, ставлячи складне питання: як говорити про атомну енергетику після Чорнобиля, не впадаючи ні в сліпий технологічний оптимізм, ні в спрощений страх?

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Під час проведення виставки також було ексклюзивно презентовано VR-роботу "Прометей", над якою ми працюємо вже декілька років. У цьому імерсивному фільмі можна простежити пряму лінію від 1986 року до російської окупації Чорнобильської зони, що показує: ядерна небезпека не залишилася в минулому. Всі ці роботи перш за все про людей, їхнє життя, спогади, досвід та відчуття.

– Як через тему Чорнобиля та мистецтво вам вдається говорити зі світом про те, що відбувається в Україні сьогодні загалом?

– Для мене Чорнобиль – не метафора, яку ми сьогодні пристосовуємо до теми війни. Це система знань, яку Україна здобула надзвичайно високою ціною: знань про ціну замовчування, межі технологічного контролю, ядерну безпеку, екологічні наслідки, втрату дому, людську відповідальність і рішення, вплив яких не завершується разом із політичним режимом, що їх ухвалив. Катастрофа 1986 року була також інформаційною катастрофою. Радянська система намагалася приховати масштаб аварії, контролювати інформацію, що призвело до жахливих наслідків. Сьогодні війна бере свій початок з пропаганди та дезінформації, якою оброблювали російське населення десятиріччями. Система не змінилась, і це призвело до окупації Чорнобильської зони, захоплення ядерних об’єктів, ядерного шантажу всього світу, атак на енергетичну інфраструктуру та екологічні злочини.

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Через мистецтво ми можемо говорити про ці процеси на рівні, якого часто не досягають політичні заяви або статистика. Мистецтво переводить абстрактну загрозу в особистий досвід. Важливо, що CHORNOBYL40 не виносить українську травму на міжнародну сцену як об’єкт споглядання. Україна виступає джерелом знання й задає етичні та фактологічні стандарти цієї розмови, допомагаючи увійти в ширшу європейську дискусію про безпеку, правду та відповідальність.

– Наскільки важливо та символічно вперше презентувати цю виставку саме в Національному музеї "Чорнобиль"?

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– Те, що експозиція вперше представлена в музеї Чорнобиль, який було пошкоджено російською ракетою, надає їй додаткового значення. Музей, який зберігає пам’ять про одну з найбільших катастроф ХХ століття, сам став об’єктом атаки: росіяни намагалися знищити свідчення їхніх злочинів минулого сучасними злочинами. Але музей не припинив роботу, а продовжує свідчити на весь світ. Культурна стійкість тут перестає бути абстрактною темою – вона відбувається безпосередньо перед нами.

Україна колись пережила Чорнобиль – найбільшу техногенну катастрофу світу, і як фенікс стала сильнішою та незалежною; так і після цієї війни ми вже не будемо такими, як раніше, ми станемо і сильнішими, й ще більш незалежними. Для нас це не декоративний оптимізм. Це розмова про накопичене українське знання, унікальних людей, їхню відданість та професіоналізм, а також про здатність суспільства діяти в умовах надзвичайної загрози та передавати цей досвід далі. Саме так ми говоримо зі світом про Україну сьогодні.