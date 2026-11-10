Чому в застосунках після оновлень виникають помилки і що з цим робити? Досвід ІТ-архітектора Михайла Красовського

Кожен користувач смартфона хоч раз стикався з тим, що після оновлення застосунку якась функція перестає працювати. Такі збої трапляються і в системах, від яких залежать фінансові розрахунки та робота з документами в компаніях і державних установах. Lead Solution Architect Михайло Красовський, який останні кілька років відповідає за проєктування та запуск складних систем у міжнародній компанії Trinetix, пояснює це тим, що за роки розвитку програми її частини нерідко виявляються настільки пов’язаними між собою, що зміни в одній зачіпають інші.

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"У результаті кожне оновлення породжує в системі помилки, які можуть залишатися непоміченими й накопичуватися, доки не призведуть до серйозного збою – зокрема, із фінансовими збитками для бізнесу", – каже він.

Менш очевидні збитки виникають, коли доводиться переробляти вже робоче рішення. Аналітики Deloitte оцінили технічний борг – витрати на виправлення та доопрацювання рішень, ухвалених швидко, але не оптимально, – у 21–40% бюджету, який компанії спрямовують на розвиток ІТ. Щоб не збільшувати ці витрати, за словами експерта, важливо від самого початку планувати структуру програми з урахуванням її розвитку.

Приклад – платформа для автоматизації бізнес-процесів OpenText MBPM, над якою Михайло Красовський працював на початку 2010-х. Він спроєктував і побудував із командою шар інтеграції, який давав змогу клієнтам підключати платформу до вже наявної в них системи зберігання документів – без потреби переходити на нову. Першими такими інтеграціями стали Microsoft SharePoint і OpenText Content Management.

"Часто під час оновлення однієї частини програми, щоб запобігти збою, потрібно перевіряти інші частини програми, навіть якщо формально вони не стосуються нового завдання, – каже фахівець. – Але якщо від самого початку розкласти систему на ізольовані шари й правильно визначити протоколи взаємодії між ними, зміни залишаться локалізованими, а вся система збереже стійкість".

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Платформа OpenText MBPM – наочний приклад того, до чого на практиці приводять продумані архітектурні рішення: закладений понад десять років тому устрій системи й досі дає змогу випускати її оновлення. Її використовували великі компанії США та Європи – наприклад, Lufthansa, Pfizer, Hewlett-Packard і London Underground. BPM-проєкт, реалізований Wyeth Pharmaceuticals на основі OpenText MBPM, отримав престижну нагороду CIO 100. У 2012 році вона стала першою серед BPM-рішень, що пройшли міжнародну сертифікацію безпеки Common Criteria EAL4+.

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Досвід її розвитку та пізніший досвід роботи в одній із найбільших міжнародних консалтингових компаній ліг в основу моделі поділу BPM-систем, яку Красовський назвав LEA-BPM (BPM – управління бізнес-процесами. – Ред.). Концепцію опубліковано в рецензованому міжнародному журналі International Journal of Computer. Сьогодні Красовський – Fellow (Fellow – найвищий експертний рівень членства. – Ред.) міжнародної спільноти інженерів Hackathon Raptors, що об’єднує фахівців із понад 80 країн. Він продовжує розвивати принципи багатошарової архітектури й наголошує: такий підхід не усуває ризику збоїв повністю, але помітно обмежує наслідки кожного доопрацювання.

Такі рішення потрібні не лише інженерам. У застосунках для смартфонів помилка після оновлення створює незручності для користувачів. У глобальних системах вона може стати причиною зупинки платежів, збою в роботі компанії або обмеження доступу до державної послуги. І що більше процесів пов’язано з програмами, то важливіше створювати їх із розрахунком на майбутнє.