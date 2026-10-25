Чому в Україні можуть мобілізувати хлопців до 25 років: юрист пояснив законодавчу колізію

В Україні за певних обставин мобілізація може стосуватися чоловіків віком від 18 до 24 років, хоча за загальним правилом ця категорія громадян не підлягає призову під час мобілізації. Це пов'язано з особливостями військового обліку, попередніми висновками військово-лікарської комісії (ВЛК), здобуттям офіцерського звання та проходженням служби в правоохоронних органах.

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Про це розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець. Він пояснив, за яких обставин молоді чоловіки можуть отримати статус військовозобов'язаних до досягнення 25 років і чому важливо перевіряти свої облікові дані.

Чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

У травні 2024 року в Україні знизили граничний вік призову під час мобілізації з 27 до 25 років. За загальним правилом, чоловіки віком від 18 до 24 років належать до категорії призовників і не підлягають мобілізації, якщо не мають іншого військово-облікового статусу, який дозволяє їх призивати.

За словами Филипця, законодавство розрізняє призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Водночас статус військовозобов'язаного можна отримати ще до досягнення 25 років, а це може впливати на можливість мобілізації. Водночас зарахування до оперативного резерву та перебування на військовому обліку мають різні правові підстави.

Як на мобілізацію впливає висновок ВЛК

Однією з причин, через які чоловіки молодші за 25 років можуть опинитися серед військовозобов'язаних, є попередній висновок ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

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Йдеться, зокрема, про чоловіків віком 18–22 роки, які раніше проходили медичний огляд і отримали такий висновок. Як пояснив юрист, після визнання обмежено придатними вони могли отримати статус військовозобов'язаних, що відрізняється від статусу призовника.

Після скасування категорії обмеженої придатності відповідні громадяни мали пройти повторний медичний огляд. За словами Филипця, після ВЛК чоловіки, яких визнавали придатними до служби, могли підлягати мобілізації незалежно від того, чи виповнилося їм 25 років.

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Хто ще може втратити захист за віком

Ще одна категорія – чоловіки, які закінчили військову кафедру та отримали первинне офіцерське звання. За словами юриста, після набуття відповідного військово-облікового статусу вони можуть підлягати мобілізації до 25 років.

Також Филипець звернув увагу на колишніх співробітників Національної поліції. Після звільнення зі служби та відповідних змін у військовому обліку вони можуть бути зараховані до категорії військовозобов'язаних. У такому разі сам по собі вік до 25 років не завжди захищає від мобілізації.

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Що радить юрист чоловікам до 25 років

Окремо Филипець застеріг про можливі помилки в електронних реєстрах, через які призовнику можуть помилково присвоїти статус військовозобов'язаного.

Юрист радить перевіряти свій військово-обліковий документ і стежити за даними в застосунку "Резерв+". Якщо статус змінився без зрозумілих підстав, варто з'ясувати причину та звернутися до відповідного органу для перевірки й виправлення інформації.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можуть виникати проблеми з відображенням військово-облікових даних через технічні збої або неактуальну інформацію в державних реєстрах. У таких випадках варто перевірити відомості у своєму електронному документі та, якщо виявлено помилку, звернутися до ТЦК та СП для її виправлення.

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