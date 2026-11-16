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Чому в СРСР у деяких містах на будинках малювали гігантські цифри: пояснення

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
471
Чому в СРСР у деяких містах на будинках малювали гігантські цифри: пояснення
У страшних кліматичних умовах Норильська зрозуміти, куди ти ідеш, буває вкрай непросто

Блукаючи між панельними будинками періоду пізнього СРСР, часом можна побачити на фасаді величезні цифри. Номери на окремих будівлях настільки великі, що займають кілька поверхів і помітні здалеку.

І таке "прикрашання" фасадів мало цілком практичне значення, тому і використовувалося не всюди. Такі цифри можна побачити, наприклад, у російському Норильську, розташованому приблизно за 300 кілометрів за Полярним колом. OBOZ.UA розповідає, чому в таких умовах на домах малювали гігантські цифри і чи можна знайти подібні споруди в Україні.

Зима у містах на кшталт Норильська стає справжнім випробуванням для місцевих жителів: сніг може не сходити близько дев’яти місяців на рік, а в найхолодніші дні температура опускається до 45-50 градусів морозу. Проте найбільше проблем створює не стільки холод, скільки сильний вітер. Він часто здіймає хуртовини, під час яких видимість майже зникає.

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Одне з найнебезпечніших погодних явищ у цих краях називають "чорною пургою". Так місцеві мешканці описують надзвичайно сильні снігові бурі, коли пориви вітру можуть збити людину з ніг. За таких умов навіть коротка дорога до магазину чи повернення додому після роботи перетворюється на непросту пригоду. А тим, хто погано знає місто, у хуртовину ще важче знайти потрібну адресу.

Чому в СРСР у деяких містах на будинках малювали гігантські цифри: пояснення

У "чорній" заметілі заполяр'я знайти потрібний будинок можна хіба за такими гігантськими цифрами

Тому радянські архітектори під час забудови Норильська намагалися врахувати суворі кліматичні умови. Одним із простих, але дієвих рішень стали величезні номери будинків, які у 1980-х роках почали наносити на фасади панельних багатоповерхівок. Цифри робили навмисно гігантськими, щоб їх можна було побачити здалеку навіть за поганої видимості. Завдяки цьому мешканці та гості міста могли швидше зорієнтуватися й знайти потрібний будинок, не витрачаючи час на пошуки невеликих адресних табличок.

Великі номери розміщували не лише на фасадах, що виходили на вулиці. У деяких кварталах їх наносили й на стіни з боку внутрішніх дворів. Це було зручно з огляду на особливості місцевої забудови. Багато будинків у Норильську розташовані так, щоб утворювати простори, захищені від вітру. Через схожу архітектуру багатоповерхівок людині, яка вперше потрапила до такого кварталу, було непросто зорієнтуватися. Великі цифри допомагали швидше знайти потрібну адресу.

Однак гігантські номери були не єдиним архітектурним рішенням, покликаним полегшити життя в Норильську. Ще на етапі проєктування міста фахівці намагалися розташовувати будинки щільними рядами, щоб вони слугували своєрідним захистом від сильних вітрів. У житлових кварталах облаштовували замкнені двори та вузькі проходи між будівлями. Ними мешканці могли дістатися під’їздів або сховатися від негоди, водночас не дозволяючи потужним потокам повітря проникати у двори.

В Україні будинків, розписаних гігантськими цифрами не зустрінеш. Адже кліматичні умови у нашій країні значно сприятливіші, ніж у російському заполяр’ї, тому і потреби у таких знаках нема. Натомість українці полюбили прикрашати фасади сірих радянських панельок яскравими муралами.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому в назвах деяких радянських міст були цифри.

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