Чому в СРСР у деяких містах на будинках малювали гігантські цифри: пояснення

Блукаючи між панельними будинками періоду пізнього СРСР, часом можна побачити на фасаді величезні цифри. Номери на окремих будівлях настільки великі, що займають кілька поверхів і помітні здалеку.

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І таке "прикрашання" фасадів мало цілком практичне значення, тому і використовувалося не всюди. Такі цифри можна побачити, наприклад, у російському Норильську, розташованому приблизно за 300 кілометрів за Полярним колом. OBOZ.UA розповідає, чому в таких умовах на домах малювали гігантські цифри і чи можна знайти подібні споруди в Україні.

Зима у містах на кшталт Норильська стає справжнім випробуванням для місцевих жителів: сніг може не сходити близько дев’яти місяців на рік, а в найхолодніші дні температура опускається до 45-50 градусів морозу. Проте найбільше проблем створює не стільки холод, скільки сильний вітер. Він часто здіймає хуртовини, під час яких видимість майже зникає.

Одне з найнебезпечніших погодних явищ у цих краях називають "чорною пургою". Так місцеві мешканці описують надзвичайно сильні снігові бурі, коли пориви вітру можуть збити людину з ніг. За таких умов навіть коротка дорога до магазину чи повернення додому після роботи перетворюється на непросту пригоду. А тим, хто погано знає місто, у хуртовину ще важче знайти потрібну адресу.

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Тому радянські архітектори під час забудови Норильська намагалися врахувати суворі кліматичні умови. Одним із простих, але дієвих рішень стали величезні номери будинків, які у 1980-х роках почали наносити на фасади панельних багатоповерхівок. Цифри робили навмисно гігантськими, щоб їх можна було побачити здалеку навіть за поганої видимості. Завдяки цьому мешканці та гості міста могли швидше зорієнтуватися й знайти потрібний будинок, не витрачаючи час на пошуки невеликих адресних табличок.

Великі номери розміщували не лише на фасадах, що виходили на вулиці. У деяких кварталах їх наносили й на стіни з боку внутрішніх дворів. Це було зручно з огляду на особливості місцевої забудови. Багато будинків у Норильську розташовані так, щоб утворювати простори, захищені від вітру. Через схожу архітектуру багатоповерхівок людині, яка вперше потрапила до такого кварталу, було непросто зорієнтуватися. Великі цифри допомагали швидше знайти потрібну адресу.

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Однак гігантські номери були не єдиним архітектурним рішенням, покликаним полегшити життя в Норильську. Ще на етапі проєктування міста фахівці намагалися розташовувати будинки щільними рядами, щоб вони слугували своєрідним захистом від сильних вітрів. У житлових кварталах облаштовували замкнені двори та вузькі проходи між будівлями. Ними мешканці могли дістатися під’їздів або сховатися від негоди, водночас не дозволяючи потужним потокам повітря проникати у двори.

В Україні будинків, розписаних гігантськими цифрами не зустрінеш. Адже кліматичні умови у нашій країні значно сприятливіші, ніж у російському заполяр’ї, тому і потреби у таких знаках нема. Натомість українці полюбили прикрашати фасади сірих радянських панельок яскравими муралами.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому в назвах деяких радянських міст були цифри.