Чому в СРСР школярі масово робили шпаківні: є кілька причин

Кожен, хто зростав у часи СРСР, мабуть, пам'ятає ті весняні уроки праці, коли до кабінетів зносили обрізки фанери, бруски, цвяхи та молотки, щоб змайструвати дерев'яні хатинки для птахів. Масове будівництво шпаківень було справжнім ритуалом, який на перший погляд здавався зворушливою турботою про довкілля.

Відео дня

Насправді за цим стояв прагматичний розрахунок і ціла система виховання. OBOZ.UA знайшов цілий перелік причин, навіщо радянські діти масово майстрували шпаківні.

Звісно, ця робота приносила суто практичну користь для сільського господарства. Шпаків та інших дрібних птахів розглядали як безкоштовне й ефективне "біологічне знаряддя" у боротьбі за врожай. Що більше пернатих зліталося до садів та полів, то менше доводилося витрачати ресурсів на хімію чи виснажливе оброблення землі від шкідників.

Водночас процес мав виховувати з дітей "правильних" громадян. Через молоток і пилку школярів привчали до фізичної праці, вчили тримати в руках інструмент і доводити справу до кінця. Звісно, акуратність самого будиночка стояла на другому місці – головними були процес, дисципліна та залученість.

До того ж усе це густо заправлялося ідеологією. Будь-яку ініціативу в ті часи намагалися перетворити на колективний захід: майстрували всією піонерською дружиною чи класом, робили фотозвіти для стінгазет і рапортували про "перевиконання планів". Такий підхід мав змалечку закладати відчуття спільної справи та власної користі для держави. Ну і, звісно, це був найпростіший спосіб наочно показати дитині, що таке відповідальність за довкілля, адже готова шпаківня ставала матеріальним доказом турботи про природу.

Цікаво, що практика майстрування шпаківень пережила СРСР. Будиночки для птахів та годівнички діти роблять і досі. Щоправда, це заняття більше не має такого ідеологічного забарвлення. Тепер у центрі процесу перебуває турбота про довкілля і про тих, хто живе поруч, а не колективна праця.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим в СРСР дівчата заміняли справжні лосини, які складно було дістати.