У старих радянських багатоповерхівках можна помітити цікаву особливість: сходові марші нерідко мають дев'ять сходинок. Існує поширене пояснення, чому будівельники обирали саме непарну кількість.

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Виявляється, це пов'язують зі зручністю пересування, хоча справжня причина дещо прозаїчніша. OBOZ.UA розповідає деталі.

Чому сходинок часто було дев'ять

За популярною версією, радянські фахівці, враховуючи міжнародний досвід, дійшли висновку, що непарна кількість сходинок робить підйом і спуск зручнішими та зменшує ризик падіння.

Пояснювали це особливостями людської ходи. Вважалося, що людині комфортніше починати й завершувати рух сходами з однієї ноги. Саме тому нібито надавали перевагу маршам із сімома, дев'ятьма чи одинадцятьма сходинками.

Однак документального підтвердження, що таке правило було обов'язковим у СРСР або що непарна кількість сходинок справді знижує травматизм, немає.

Що насправді впливало на кількість сходинок

Головну роль відігравали висота поверху, розміри сходинок і типові будівельні проєкти.

Для багатьох сходів використовували висоту підйому приблизно 15 сантиметрів. Наприклад, за висоти поверху три метри потрібно було передбачити 20 підйомів. Якщо сходи складалися з двох однакових маршів, на кожен припадало по десять підйомів.

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Водночас видимих горизонтальних сходинок могло бути лише дев'ять, оскільки останній підйом завершувався сходовим майданчиком.

Таку особливість розрахунку наведено в навчальних матеріалах з будівельного креслення. Вона пояснює, чому число дев'ять часто зустрічається у сходових клітках.

Отже, дев'ять сходинок у радянських під'їздах – передусім результат архітектурних розрахунків і стандартизації будівництва, а не доведене правило про те, з якої ноги людині зручніше ходити сходами.

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