Чому в СРСР потяги фарбували зеленим кольором: основна причина

Зелений колір пасажирських вагонів став однією з найвпізнаваніших особливостей радянських залізниць. Протягом десятиліть потяги мали майже однакове забарвлення, хоча раніше для вагонів використовували й інші кольори.

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Такий вибір пояснювався насамперед економічними міркуваннями, а не лише естетичними вподобаннями. OBOZ.UA розповідала, що зелена фарба була відносно недорогою та добре витримувала вплив сонячного світла.

Чому для радянських вагонів обрали зелений колір

Утримання величезного залізничного парку потребувало значних витрат. Вагони постійно перебували просто неба, зазнавали впливу дощу, снігу, сонця та перепадів температур. Тому фарба мала бути не лише доступною, а й достатньо довговічною.

Однією з головних переваг зеленого забарвлення вважали використання мінеральних пігментів. Вони відрізнялися порівняно невисокою вартістю та стійкістю до ультрафіолетового випромінювання. Завдяки цьому пофарбовані поверхні довше зберігали колір і не потребували частого оновлення.

Для радянської залізниці, яка обслуговувала величезну кількість рухомого складу, навіть невелика економія на фарбуванні кожного вагона могла суттєво скоротити загальні витрати.

Згодом зелений колір закріпився як стандартне забарвлення більшості пасажирських вагонів.

Чому вантажні вагони фарбували в інший колір

На відміну від пасажирських, вантажні вагони переважно мали червоно-коричневе забарвлення. Для їхнього фарбування використовували залізний сурик – пігмент на основі оксидів заліза.

Цей матеріал був доступним і недорогим, тому добре підходив для масового використання. Червоно-коричнева фарба також забезпечувала захисне покриття металевих поверхонь.

Отже, колір залізничного транспорту в СРСР значною мірою визначали практичні потреби. Для пасажирських вагонів поширеним рішенням стала зелена фарба, яка поєднувала довговічність і відносно невисоку вартість, а для вантажних використовували економічне покриття на основі залізного сурику.

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