Коли ми говоримо про характерні символи СРСР, однією із перших на думку спадає гранована склянка. Такий посуд був повсюди – і в їдальнях, і в кафе, і в кожному домі. Але чому радянські склянки мали саме таку форму?

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Як пише видання "Телеграф", виробники посуду в Союзі орієнтувались в першу чергу не на естетичність своєї продукції, а на міцність. І саме 16 граней виконували функцію ребер жорсткості, а їхня доволі велика кількість забезпечувала оптимальну міцність виробу. Для чого ж потрібна була така конструкція?

Як гранчак пристосували до їдалень

За однією з версій, звичайні круглі склянки часто розбивалися під час миття у промислових посудомийних машинах, які встановлювали на кухнях закладів громадського харчування. Щоб зробити посуд для напоїв міцнішим, скло тривалий час плавили за температури 1500 градусів. Після цього заготовки двічі обпалювали і лише тоді формували на них грані.

Класична гранована склянка з гладким обідком уперше з’явилася на конвеєрі заводу в російському місті Гусь-Хрустальний 11 вересня 1943 року. Її конструкцію розробили з урахуванням особливостей нових радянських посудомийних машин, якими збиралися обладнати їдальні по всій країні.

У Радянському Союзі найчастіше виготовляли склянки з парною кількістю граней, оскільки їхнє виробництво було простішим і дешевшим. Вартість виробу зростала разом із кількістю граней. Так, склянка з 10 гранями коштувала 3 копійки, з 16 – 7 копійок, а з 20 – уже 14 копійок.

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Звідки взялася версія про союзні республіки

Існує припущення, що кількість граней мала символічне значення, адже відповідала числу союзних республік. У 1940-х роках їх було 16, адже тоді до складу СРСР входила також Карело-Фінська РСР.

У 1956 році вона втратила статус союзної республіки і стала автономією. Кількість республік у складі СРСР скоротилася, проте конструкцію гранчака не змінили – склянки і надалі випускали з 16 гранями.

Чи справді кількість граней підігнали під кількість республік – сказати важко. Достовірних джерел, які би це підтверджували, не існує. Тому ця версія існує лише як легенда.

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Коли з’явилися перші грановані склянки

Із цим пов’язана ще одна легенда. Вважається, що у 1721 року склодув Юхим Смолін із Володимира виготовив грановану склянку для російського флоту й представив її цареві Петру I. Така форма мала допомогти розв’язати поширену проблему моряків: під час хитавиці звичайні круглі склянки ковзали по столах, падали й розбивалися.

Як би там не було, гранчак не є суто радянським винаходом. Проте саме в СРСР він став майже безальтернативним дизайном склянки для напоїв, тому і почав асоціюватися з Союзом настільки міцно.

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Насправді масово виготовляти грановані склянки почали наприкінці XVIII – на початку XIX століття на заводі в Гусь-Хрустальному. Спершу грані наносили вручну, тому такий посуд коштував дорого. Згодом на підприємстві почали використовувати спеціальне обладнання для пресування скла. Це дало змогу знизити собівартість виробництва та випускати склянки однакової форми.

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