Пліснява в горщику найчастіше з’являється через надмірний полив, коли ґрунт не встигає просохнути. Щоб прибрати наліт і запобігти його поверненню, зніміть уражений шар землі, скоригуйте полив і перевірте, чи вільно стікає зайва вода.

Відео дня

Substrates Maki пояснює, що видимий наліт утворюється, коли мікроскопічні спори грибів проростають у субстраті. Найсприятливіші умови для цього виникають біля поверхні, де є волога, органічні рештки й доступ повітря.

Заміна верхнього шару ґрунту

Обережно зніміть 1-2 см ґрунту з поверхні й викиньте його. Саме в цьому шарі зосереджено найбільше грибниці та спор, тому прибирайте землю під нальотом разом із самим нальотом.

Рідший полив

Перед наступним поливом перевірте землю на глибині кількох сантиметрів. Поливайте лише після того, як ґрунт просохне на цій глибині: суха поверхня ще не означає, що нижче немає вологи.

Дренажні отвори й сухий піддон

Перевірте, чи є дренажні отвори на дні горщика і чи вільно через них виходить вода. Якщо після поливу вона зібралася в піддоні, злийте її: застій води заважає субстрату просихати.

Перліт, пісок або дрібний гравій

Розподіліть по поверхні землі тонкий шар перліту, піску або дрібного гравію. Така присипка допомагає волозі швидше випаровуватися з верхнього шару субстрату.

РЕКЛАМА

Світліше місце й провітрювання

Переставте рослину далі від стіни й ближче до світла, у місце з кращою циркуляцією повітря. Особливо це важливо в холодний період, коли горщики можуть стояти в прохолодних, вологих приміщеннях, які рідко провітрюють.

Кориця або розведений яблучний оцет

Коли уражений ґрунт уже прибрали, поверхню можна злегка присипати корицею. Ще один домашній засіб – сильно розведений водою яблучний оцет. Його радять застосовувати лише зрідка й по краю горщика, якомога далі від коренів.

Головні історії дня

Пересаджування у свіжий субстрат

Якщо пліснява повертається попри ці зміни, пересадіть рослину у свіжий, пористий субстрат, підібраний для її виду. Суміші з великою часткою торфу й компосту легко утримують вологу. Перліт, пісок або кокосове волокно в складі ґрунту поліпшують дренаж і допомагають повітрю проникати в субстрат.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, яким розчином поливати хатні квіти у холодну пору року.