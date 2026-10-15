Чому туї втрачають колір перед зимою: як це виправити

Туї залишаються зеленими протягом усього року, проте восени їхня хвоя іноді починає жовтіти або буріти. Причиною можуть бути нестача вологи, неправильний догляд, природне оновлення хвої або грибкові захворювання.

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Особливої уваги туї потребують у другій половині жовтня, коли готуються до зимових холодів. Як пише Interia Kobieta, одним із найважливіших заходів осіннього догляду є правильний полив, про який садівники нерідко забувають після завершення літа.

Чому восени туям потрібен полив

Поширена помилка – припиняти полив туй із настанням прохолодної погоди. Насправді ці рослини продовжують потребувати вологи навіть восени, особливо якщо тривалий час немає дощів.

Перед замерзанням ґрунту важливо забезпечити достатнє зволоження кореневої системи. Узимку туї продовжують втрачати вологу через хвою, але не завжди можуть поповнити її запаси із замерзлої землі. Через це виникає ризик зимового висушування, яке часто проявляється побурінням хвої.

Поливати туї краще вранці, спрямовуючи воду безпосередньо під корінь. Для цього можна використовувати дощову або відстояну воду. Водночас не варто надмірно заливати рослини, оскільки застій вологи може спричинити загнивання коренів.

Коли зміна кольору хвої не становить небезпеки

Не кожне побуріння туй свідчить про хворобу. Восени старі гілочки всередині крони можуть жовтіти, буріти й поступово відмирати. Це природний процес, пов'язаний зі старінням хвої та нестачею сонячного світла в густій кроні.

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Якщо зовнішня частина рослини залишається здоровою та зеленою, зазвичай приводів для занепокоєння немає. Сухі гілочки можна обережно видалити, щоб покращити циркуляцію повітря.

Однак пожовтіння або побуріння зовнішніх пагонів потребує більшої уваги. Серед можливих причин – пересихання ґрунту, надмірне внесення добрив, застій води або занадто щільне висаджування кущів.

Як урятувати туї від грибкових захворювань

Якщо хвоя буріє на зовнішніх гілках, а на пагонах з'являються темні чи водянисті плями, це може свідчити про грибкове ураження. У такому разі варто уважно оглянути рослину й перевірити стан коренів та ґрунту.

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Уражені пагони потрібно обрізати чистим інструментом, а зрізані частини прибрати з ділянки. Якщо грибкову інфекцію підтверджено, застосовують відповідний фунгіцид згідно з інструкцією виробника.

У народних рецептах для обприскування туй також використовують часниковий настій. Для його приготування шість подрібнених зубчиків часнику заливають літром води та залишають на добу. Однак ефективність такого засобу проти грибкових хвороб туй не доведена, тому замінювати ним необхідне лікування не варто.

Щоб туї успішно перезимували, важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, уникати надлишкового підживлення та регулярно оглядати хвою. Своєчасний догляд допоможе зменшити ризик висихання й пошкодження рослин у холодний період.

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