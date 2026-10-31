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Чому продавці в СРСР мали високий дохід: секрети професії

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
189
Чому продавці в СРСР мали високий дохід: секрети професії
Зарплата продавця в СРСР

Наприкінці існування Радянського Союзу, у середині 1980-х років, середня зарплатня трималася на позначці трохи більше ніж двісті карбованців. Цих коштів зазвичай вистачало на покриття базових комунальних послуг, придбання базового одягу та продуктів.

Проте існувала окрема каста працівників, чиї неофіційні прибутки значно перевищували цей офіційний показник. Попри скромні записи у відомостях про заробіток, дехто примудрявся накопичувати величезні суми грошей. Подібне явище було прямим наслідком планової економіки та масштабного товарного голоду.

Дефіцит як джерело привілеїв та негласного впливу

У реаліях радянських магазинів наявність готівки в гаманці зовсім не гарантувала можливості купити якісну їжу. Найбільш популярні товари, такі як делікатесна ковбаса чи свіже м'ясо, рідко потрапляли у вільний продаж і зникали за лічені хвилини. Через постійну нестачу товарів неабияку вагу в суспільстві здобув так званий блат та особисті знайомства з працівниками прилавків.

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Саме продавець чи рубач м'яса вирішували, кому дістанеться найкращий шматок вирізки, а кому – самі лише кістки та жир. Завдяки такій монополії на дефіцит працівники торгівлі здобували величезну вагу в соціумі. Покупці були готові переплачувати зверху лише за те, щоб гарантовано отримати якісні продукти без довгеньких годинних черг.

Чому продавці в СРСР мали високий дохід: секрети професії

Чому продавці в СРСР отримували високий дохід. Джерело: magnific

Тіньові схеми, обважування та реальний добробут працівників

Офіційний оклад продавця чи працівника гастроному зазвичай коливався в межах від вісімдесяти до ста десяти карбованців. Однак реальні щомісячні надходження таких працівників часто сягали від півтисячі до півтори тисячі карбованців. Левову частку цього прибутку становили різноманітні махінації під час розрахунку з покупцями.

Поширеними методами додаткового збагачення були систематичне обважування та ненавмисний, на перший погляд, обрахунок покупця. У постійній штовханині біля прилавків під час викидання дефіциту контролювати точну вагу товару було майже неможливо. З дрібних грошових різниць на кожному покупцеві у підсумку формувалися солідні суми нелегального доходу.

Завдяки цим прихованим надходженням звичайний м'ясник міг дозволити собі атрибути розкоші, недоступні навіть кваліфікованим інженерам чи науковцям. Вони носили дорогі шкіряні куртки та купували власні автомобілі, демонструючи зовсім інший рівень життя. Саме тому влаштуватися на таку "хлібну" посаду намагалися через знайомі зв'язки чи чималі хабарі керівництву.

Раніше OBOZ.UA писав, яку професію в СРСР вважали перспективною.

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