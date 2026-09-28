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Чому не варто ретельно прибирати сад восени: є багато причин

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
Чому не варто ретельно прибирати сад восени: є багато причин
Чому не варто ретельно прибирати сад перед зимою
Джерело: 123RF/PICSEL

Восени в саду зазвичай вистачає роботи: потрібно підготувати рослини до холодів, прибрати залишки після сезону та подбати про ґрунт. Однак експерти радять не прагнути до ідеального порядку на кожному клаптику ділянки.

Невелика кількість листя, сухих стебел і навіть трохи "дикого" простору можуть бути корисними і для саду, і для його мешканців. Деталі інформує Kobieta Interia.

Що варто зробити в саду перед зимою

У вересні та жовтні насамперед слід подбати про рослини, чутливі до морозів. Їх можна захистити шаром кори або землі, а також накрити агроволокном. Особливо це актуально для троянд, гортензій, молодих хвойних та декоративних кущів.

Також варто регулярно прибирати листя з газону, поливати вічнозелені рослини й очищати городні грядки від решток, які можуть стати джерелом хвороб або приваблювати шкідників.

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Осінь також підходить для висаджування цибулин, аерації та скарифікації газону, внесення калійно-фосфорних добрив і останнього перед зимою косіння.

Чому не треба прибирати все 

Надмірне прибирання може позбавити сад природних укриттів для тварин і корисних комах.

У затишному куточку можна залишити купу листя та сухі стебла багаторічників. Узимку вони здатні стати схованкою для їжаків, ящірок та комах.

Опале листя водночас виконує роль природної мульчі. Воно захищає ґрунт від промерзання, пересихання та вітрової ерозії.

Листя допомагає ґрунту

З часом листя й рослинні рештки розкладаються та збагачують землю органічними речовинами. Завдяки цьому в ґрунті збільшується кількість гумусу та поживних речовин, а навесні його структура може бути кращою.

Тому там, де опале листя не шкодить газону чи рослинам, частину його цілком можна залишити до весни.

Сухі квіти стануть кормом для птахів

Не обов’язково зрізати всі сухі суцвіття після завершення цвітіння. Насіння соняшників, ехінацей, будяків та інших рослин може стати природним джерелом їжі для птахів, які залишаються зимувати.

Крім того, сухі рослини можуть забезпечувати прихисток дрібним комахам.

Де облаштувати "дикий куточок"

Для такого місця найкраще підійде непомітна частина саду, розташована подалі від доріжок і зон активного відпочинку.

Це може бути ділянка біля паркану, під старим деревом або в кутку саду, куди рідко заглядають. Підійде як затінене, так і напівзатінене місце.

Такий куточок не потребує складного догляду, але допомагає підтримувати біорізноманіття та створює природні умови для зимівлі багатьох мешканців саду.

Отже, осіннє прибирання не повинно перетворювати сад на стерильно чисту територію. Іноді невеликий безлад працює на користь природі значно краще, ніж ідеально прибрана ділянка.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як доглядати за орхідеєю у вересні, щоби вона пишно зацвіла.

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