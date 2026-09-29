Чому надійність цифрових сервісів залежить не лише від технологій: досвід українського ІТ-інженера Ярослава Масича

За даними Світового банку, Україна стала одним із лідерів у сфері цифрових сервісів для державного сектору. Можливість за кілька кліків зареєструвати бізнес та оплатити послуги стала результатом розвитку надзвичайно складних ІТ-інфраструктур. Однак у світі вже говорять про управлінську кризу в галузі створення центрів обробки даних (ЦОД) – бракує керівників, які поєднують глибокі інженерні знання, стратегічне бачення та розуміння бізнес-цілей. У вишах цьому не навчають – навички, як правило, формуються під час рідкісної практики. Так, менеджер Ярослав Масич, який зараз координує запуск та експлуатацію великих дата-центрів у США, розвивав свої навички в цілій низці міжнародних проєктів, зокрема у провідних технологічних гігантів – він відповідав за архітектуру критичної інфраструктури та масштабування процесів, організовував взаємодію сотень ІТ-інженерів, підрядників та сторонніх команд.

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Базовий досвід роботи з системами обробки великих масивів даних він отримав в українському ІТ-холдингу Genesis, де одним із серйозних викликів для інженера стала підтримка безперебійної роботи найбільшого маркетплейсу Африки – Jiji. Специфіка роботи на ринках, що розвиваються, з нестабільним інтернет-з’єднанням користувачів вимагала від нього неординарного підходу до налаштування серверів, але він зумів скоротити до мінімуму час простою інфраструктури.

Працюючи над цим проєктом, він зрозумів, що причини системних збоїв криються не лише в обладнанні. Вузьким місцем часто стає розрізненість команд, кожна з яких бачить лише свої завдання. Тому, очоливши службу системного адміністрування в міжнародній компанії AndersenLab, Ярослав налагодив наскрізну координацію відділів і без зупинки бізнесу переніс 500 цифрових вузлів у хмару.

Але якщо під час створення додатків наслідки неузгодженості команд можна виправити оперативним оновленням, то під час запуску дата-центрів будь-яка помилка може миттєво стати критичною.

"Один неправильно маркований кабель або непомічений брак під час монтажу стійки здатний у майбутньому паралізувати роботу хмар, державних сервісів та маркетплейсів", – пояснює Ярослав Масич.

З цим він зіткнувся в американській компанії Total Deployment, де координував розгортання інфраструктури ЦОД і керував великою кількістю різних фахівців: понад 150 інженерів, монтажників та мережевиків. Спираючись на минулий досвід, він розробив прозору систему контролю дотримання термінів, стандартизував маркування та налагодив координацію підрядників – підвищивши ефективність взаємодії команд.

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Свій унікальний практичний досвід Ярослав Масич застосовує не лише у будівництві інфраструктури. Цього року його запросили до міжнародної професійної спільноти Hackathon Raptors – об’єднання інженерів, архітекторів, дослідників та технологічних лідерів із десятків країн світу, створеного з метою обміну знаннями. Для колег особливу цінність має практичний досвід Ярослава у сфері автоматизації ІТ-інфраструктури, модернізації корпоративних систем та управління складними технічними проєктами. За його словами, талановитих інженерів у галузі вистачає, але тих, хто мислить масштабно, справді не вистачає.

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"Коли розробники AI-проєктів створюють свої рішення, вони більше думають про алгоритми. Рідко хто замислюється про інфраструктурні потужності, які забезпечують їхню роботу", – пояснює експерт.

Втім, і до цього особистого відкриття він бачив кадрові проблеми галузі та навчав колег, прагнучи сформувати нове покоління інженерів – тих, хто може сприймати проєкт у цілому як частину глобальної ІТ-екосистеми. Ця здатність, як показала практика, – запорука ефективності інвестицій у галузь, для користувачів – більш стабільної роботи з системами, а для бізнесу – зменшення ризиків фінансових збитків.

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