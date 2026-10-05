Чому на борт літака можуть заборонити брати телефон чи ноутбук: про це мало хто знає

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 42 тис. грн ($950 )Південна Корея загострює конфлікт із Україною через двох північнокорейських військовополонених: що насправді стоїть за скандаломПівденна Корея загострює конфлікт із Україною через двох північнокорейських військовополонених: що насправді стоїть за скандалом"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку Кремль"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку КремльІлюстрація. ГороскопУ жовтні доля дасть новий шанс трьом знакам зодіаку: почнеться вдалий період"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіа"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіа"Було принизливо": ексміністр США Дрісколл визнав, що Україна  з меншим бюджетом змогла розробити кращу зброю"Було принизливо": ексміністр США Дрісколл визнав, що Україна  з меншим бюджетом змогла розробити кращу зброюНародна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу ПрезидентаНародна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу ПрезидентаДвигун уже не китайський: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російських реактивних БпЛА "Герань-4"Двигун уже не китайський: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російських реактивних БпЛА "Герань-4"

Чому на борт літака можуть заборонити брати телефон чи ноутбук: про це мало хто знає

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 867
Чому на борт літака можуть заборонити брати телефон чи ноутбук: про це мало хто знає
На борту літака можуть забрати телефон. Джерело: Unsplash.

Телефон або ноутбук можуть стати причиною проблем під час проходження контролю в аеропорту, якщо їх неможливо увімкнути на вимогу працівника служби безпеки. Такі перевірки пов’язані з необхідністю переконатися, що електронний пристрій не становить загрози для пасажирів і літака.

Під час проходження контролю пасажира можуть попросити продемонструвати роботу телефона, планшета або ноутбука, який він перевозить у ручній поклажі. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Якщо акумулятор пристрою повністю розряджений і техніку неможливо увімкнути, співробітники служби безпеки не зможуть перевірити її справжнє призначення. Саме тому такий гаджет можуть не дозволити пронести на борт.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 11,8 т.
Приплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку
icon 11,8 т.
Приплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 8,3 т.
Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список
icon 8,3 т.
Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список
Володимир В'ятровичВолодимир В'ятрович
icon 5,7 т.
Мова в обмін на ЄС, або "Какая разніца" повертається?
icon 5,7 т.
Мова в обмін на ЄС, або "Какая разніца" повертається?

Йдеться не про вимогу конкретної авіакомпанії, а про правила авіаційної безпеки. Вони застосовуються під час контролю пасажирів та їхніх речей.

У такій ситуації пасажиру можуть запропонувати залишити пристрій в аеропорту або, залежно від обставин, помістити його до зареєстрованого багажу. Однак останній варіант доступний не завжди та залежить від конкретних правил аеропорту і перевізника.

Щоб не виникло проблем під час перевірки, електронні пристрої рекомендують повністю зарядити ще до поїздки в аеропорт.

Це особливо важливо для пасажирів, які перевозять кілька гаджетів. Якщо співробітник служби безпеки попросить увімкнути будь-який із них, пристрій має бути справним і готовим до демонстрації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що найчастішою авіакомпанією світу у 2026 році визнали тайванську STARLUX Airlines. Вона очолила рейтинг World Airline Awards від Skytrax, обійшовши Singapore Airlines та ANA All Nippon Airways.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
літакСмартфон
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись