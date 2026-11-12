Чому монстера погано росте: чим підживити рослину

Монстера належить до тих кімнатних рослин, які ростуть доволі інтенсивно і регулярно випускають нове листя. Але як бути, якщо рослина зупинила свій ріст? Що може спричинити цю халепу і чи можна їй допомогти відновитися?

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Видання Deccoria вказує, що причин сповільнення росту монстери може бути декілька. І одна з головних – нестача поживних речовин, компенсувати яку здатен допомогти звичайний чорний чай.

Чому монстера погано росте

Уповільнення росту не завжди свідчить про те, що з рослиною щось негаразд. Восени та взимку монстера природно розвивається дещо повільніше через нестачу світла. Однак якщо вона довго не утворює нових листків, варто перевірити умови її вирощування.

Ось найпоширеніші причини, через які монстера погано росте.

Нестача світла – монстера полюбляє добре освітлені місця, але не прямі сонячні промені. Якщо рослина стоїть у надто темному кутку, її ріст помітно сповільнюється, а нові листки виростають меншими і мають менш виражені характерні розрізи.

Неправильний полив – як пересихання ґрунту, так і надмірна кількість води можуть пошкодити коріння. Поливати монстеру потрібно тоді, коли підсохне верхній шар землі. І ніколи не залишайте воду в піддоні під горщиком.

Невідповідний ґрунт – земля не має бути надто важкою та щільною, адже в такому субстраті довго затримується волога, а коріння рослини отримує гірші умови для розвитку. Монстері потрібна пухка, добре дренована ґрунтова суміш.

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Відсутність підживлення – у період активного росту монстері потрібні додаткові поживні речовини. Їх нестача може негативно позначитися на стані всієї рослини.

Надто сухе повітря – особливо взимку, коли працюють батареї опалення. Через це кінчики листків можуть підсихати, а сама рослина гірше переносить умови в приміщенні.

Шкідники – трипси, павутинні кліщі та попелиці послаблюють монстеру. Тому потрібно регулярно оглядати листя, зокрема і з нижнього боку.

Важливе значення має також розмір горщика. У надто маленькій ємності коріння може не мати достатньо місця для розвитку. Водночас пересаджувати рослину в набагато більший горщик теж не варто: тоді ґрунт може надто довго залишатися вологим.

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Чайне підживлення для монстери

Звичайний чорний чай, який можна знайти практично на будь-якій кухні, може стати корисним підживленням для монстери. Правильно приготовлена заварка здатна забезпечити рослину невеликою, але критично важливою кількістю мінеральних речовин, зокрема азотом, фосфором і калієм. Приготування забере лише кілька хвилин.

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Для домашнього добрива знадобляться:

1 пакетик чорного чаю або 1 чайна ложка розсипного;

250 мл окропу.

Залийте чай окропом і залиште на кілька хвилин настоюватися. Потім дістаньте пакетик або процідіть заварку. Дочекайтеся, поки настій повністю охолоне. Не додавайте цукор, мед, лимон чи будь-які інші інгредієнти. Для поливу використовуйте лише чистий несолодкий чай.

Отриманим настоєм поливайте монстеру раз на місяць, але не замінюйте ним звичайний полив. В інший час використовуйте чисту воду.

Чайний настій – це простий і недорогий спосіб додатково підживити монстеру. Однак не варто розраховувати, що він один зможе розв'язати всі проблеми. Рослині також потрібні достатнє освітлення, відповідний ґрунт і регулярний полив. Забезпечте вашій рослині належний догляд комплексно і вже незабаром вона потішить вас новим листям.

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