Чому квіти орхідеї швидко опадають: як врятувати рослину

Восени та взимку садівники менше часу проводять зі своїми зеленими насадженнями надворі, але кімнатні рослини й далі потребують уваги та догляду. Скажімо, холодна пора року може бути доволі складним періодом для орхідей.

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Ці тендітні рослини тішать нас різноманіттям кольорів і ніжним ароматом. Однак через неправильний догляд квіти іноді починають опадати раніше, ніж мали б. Як цього уникнути, розповіло видання Express.

Насправді помилок, які призводять до таких наслідків дві. І вони, по суті, є протилежними одна до одної. Це або надмірний, або недостатній полив орхідеї в осінньо-зимовий період. Ось як розібратися, в чому проблема, та виправити все.

Надмірний полив

Одна з найчастіших причин передчасного опадання квітів – надлишок води. Частота поливу залежить від субстрату, у якому росте орхідея: якщо це суміш кори, рослину зазвичай поливають раз на 5-7 днів, а якщо сфагнум – раз на 10–21 день.

Коріння орхідей потребує не лише вологи, а й доступу до повітря. Якщо воно постійно перебуває у воді, може початися загнивання. Через пошкоджене коріння рослина гірше поглинає воду та поживні речовини, необхідні для нормального розвитку і цвітіння. Якщо на кореневій системі квітки помітні підгнилі ділянки, їх потрібно обережно видалити, а орхідею пересадити у свіжий спеціальний субстрат.

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Щоб визначити, чи настав час поливати рослину, можна перевірити вологість субстрату пальцем або дерев'яною зубочисткою. Якщо ґрунт сухий, орхідеї потрібна вода. Після поливу важливо дати стекти надлишку рідини: горщик не повинен стояти у воді.

Недостатній полив

Не менш шкідливим може бути й брак вологи. Якщо орхідея отримує замало води, квітам, які розвиваються, не вистачає необхідного живлення. Через це вони можуть передчасно опадати. Водночас надмірно мокрий субстрат пошкоджує коріння, і рослина вже не здатна поглинати достатньо води, навіть якщо її навколо багато.

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Тому важливо дотримуватися балансу: не допускати пересихання субстрату, але й не заливати орхідею. Саме правильний, збалансований полив допомагає зберегти здорове коріння та продовжити цвітіння.

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