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Чому квіти орхідеї швидко опадають: як врятувати рослину

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
354
Чому квіти орхідеї швидко опадають: як врятувати рослину
Орхідея найчастіше втрачає квіти через помилки поливу. Джерело: Kristina Strasunske

Восени та взимку садівники менше часу проводять зі своїми зеленими насадженнями надворі, але кімнатні рослини й далі потребують уваги та догляду. Скажімо, холодна пора року може бути доволі складним періодом для орхідей.

Ці тендітні рослини тішать нас різноманіттям кольорів і ніжним ароматом. Однак через неправильний догляд квіти іноді починають опадати раніше, ніж мали б. Як цього уникнути, розповіло видання Express.

Насправді помилок, які призводять до таких наслідків дві. І вони, по суті, є протилежними одна до одної. Це або надмірний, або недостатній полив орхідеї в осінньо-зимовий період. Ось як розібратися, в чому проблема, та виправити все.

Надмірний полив

Одна з найчастіших причин передчасного опадання квітів – надлишок води. Частота поливу залежить від субстрату, у якому росте орхідея: якщо це суміш кори, рослину зазвичай поливають раз на 5-7 днів, а якщо сфагнум – раз на 10–21 день.

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Чому квіти орхідеї швидко опадають: як врятувати рослину

Саме збалансований полив дозволяє орхідеям цвісти справді пишно. Джерело: Mark de Leeuw

Коріння орхідей потребує не лише вологи, а й доступу до повітря. Якщо воно постійно перебуває у воді, може початися загнивання. Через пошкоджене коріння рослина гірше поглинає воду та поживні речовини, необхідні для нормального розвитку і цвітіння. Якщо на кореневій системі квітки помітні підгнилі ділянки, їх потрібно обережно видалити, а орхідею пересадити у свіжий спеціальний субстрат.

Щоб визначити, чи настав час поливати рослину, можна перевірити вологість субстрату пальцем або дерев'яною зубочисткою. Якщо ґрунт сухий, орхідеї потрібна вода. Після поливу важливо дати стекти надлишку рідини: горщик не повинен стояти у воді.

Недостатній полив

Не менш шкідливим може бути й брак вологи. Якщо орхідея отримує замало води, квітам, які розвиваються, не вистачає необхідного живлення. Через це вони можуть передчасно опадати. Водночас надмірно мокрий субстрат пошкоджує коріння, і рослина вже не здатна поглинати достатньо води, навіть якщо її навколо багато.

Тому важливо дотримуватися балансу: не допускати пересихання субстрату, але й не заливати орхідею. Саме правильний, збалансований полив допомагає зберегти здорове коріння та продовжити цвітіння.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як врятувати заміокулькас від пожовтіння під час опалювального сезону.

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